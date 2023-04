Lourdes Ornelas llama desesperada a 'Fiesta' por el estado de su hijo, Camilo Blanes: "Su vida corre peligro"

Después de que este sábado el hijo del cantante Camilo Sesto, Camilo Blanes, volviera a preocupar a sus seguidores tras una inquietante publicación en su cuenta de Instagram, donde muestra un aspecto desmejorado, su madre decidió entrar en directo en Fiesta para hacer un grito desesperado sobre su hijo.

"Legalmente no puedo hacer nada, su vida está en peligro", aseguraba, totalmente abatida, la mujer en su llamada al programa de Telecinco.

"Ya no se puede hablar con él", se lamentaba. "No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar", resumía, para concluir lo que pasa cuando se ven en el domicilio. "Cuando voy, me dice que me vaya de su casa".

"Aquí en la casa del rey", escribió Blanes, de 39 años de edad y nacido en México, en una publicación en la que posa con lo que parece una peluca negra en dos fotos diferentes.

Horas después, y tras haber borrado las fotos, el hijo del afamado cantante ha reaparecido en la misma red social, pero esta vez para mandar un claro mensaje a esos seguidores que se preocupan por él.

Con una peluca puesta, el hijo de Camilo Sesto responde con otra pregunta. "¿Estáis bien?", escribe, mientras se lleva su dedo índice a la sien en un gesto que ya está siendo muy comentado en internet.