"El gran amor de Aless era una persona que trabajó en esta cadena", sostuvo Beatriz Cortázar, haciendo que se comenzara a elucubrar sobre quién sería ese rostro de Telecinco que conquistó el corazón del hijo de Ana Obregón. Pero Fiesta señaló este domingo a una periodista de Mediaset, la presentadora de El tiempo de fin de semana.

Andrea Guasch, Raquel Rodríguez y Carolina Monje han sido las tres relaciones que se le conocieron a Lequio. La última de ellas fue quien estuvo junto a él durante su tratamiento contra el cáncer, hasta que falleció el mayo de 2020.

Tras el nacimiento de Ana Sandra, hija biológica de Aless, se habló mucho de ella: se rumoreó que Ana Obregón y ella tenían mala relación; se comentó que la bióloga le ofreció ser la gestante del bebé, algo que después se desmintió; y la propia actriz confirmó que había hablado con ella para invitarla a conocer a la niña.

Ante tal aluvión de informaciones sobre Carolina Monje, que se casará el próximo mes de octubre con Álex Lopera, el pasado jueves Beatriz Cortázar en El programa de Ana Rosa aseguró que "el gran amor de Aless no fue Raquel ni Carola", sino "otra mujer".

"Aquello se acabó cuando él se marchó a estudiar a Estados Unidos", explicó. "Era una persona que trabajó en esta cadena. Tenía entre 18 y 20 años, pero siguieron manteniendo esa buenísima relación y ese cariño".

Aunque la periodista no quiso revelar de quién se trataba, este fin de semana salió a la luz su nombre: la presentadora de Mediaset Carmen Corazzini, tal y como sostuvo el programa Fiesta.

Corazzini nació en 1994 en Roma, aunque también ha residido en Milán y Mesina, antes de marcharse a vivir a Madrid. Es periodista y cursó un máster en Estudios Avanzados en Terrorismo, así como uno de Criminología.

Ha trabajado en Movistar+ y en Telemadrid. Pero, actualmente, es la conductora de El tiempo del fin de semana en Telecinco, aunque también ofrece el parte meteorológico en Cuatro al día y es colaboradora de En boca de todos.

Su despedida de Aless Lequio

La muerte de Aless Lequio el 13 de mayo de 2020 fue una triste noticia que también dejó devastada a Carmen Corazzini, y así lo dejó ver en su cuenta de Instagram.

"Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé. Pero me da igual todo", comenzó escribiendo. "Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo que te gustaría leerlo".

"Fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa. Cuando alguien muere siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder, tú sí lo eras", alabó aquel mayo de hace tres años. "Espero que me cuentes todo lo que nos faltó por decirnos mientras duermes. Descansa. Dulces sueños".