El nacimiento de Ana Sandra, nieta de Ana Obregón, a través de gestación subrogada en Miami sigue generando polémicas en torno a la actriz que ha salido a pasear junto a la pequeña por las calles de Miami tras la publicación de El chico de las musarañas, el libro que su hijo, Aless Lequio, comenzó a escribir y que ella misma se ha encargado de terminar y publicar.

Los capítulos de la novela de Ana Obregón también se han convertido en un punto de interés para los medios de comunicación que, tras hacerse eco de los supuestos intentos de suicidio que la actriz narra en el libro, este jueves se han centrado en su relación con Carolina Monje.

Desde el plató de El programa de Ana Rosa, Marisa Martín Blázquez ha asegurado que había conseguido hablar con el entorno más cercano de la que fuera novia de Aless Lequio.

Así, la periodista ha destacado que el entorno de la joven apunta: "Lo que me dicen, por un lado, es que es absolutamente incierto que tenga mala relación con Alessandro ni con Ana y que, simplemente, lo que ha sucedido es que, en este tiempo, no han tenido relación. Que es falso que ella haya escrito un documento en el que declaraba que no quería que se utilizara la muestra biológica de Aless. Eso no lo ha pedido ella porque cree que no tenía autoridad para hacer tal petición al no ser la esposa".

"Sí me hablan de que Ana le pidió que fuera ella la gestante, pero a ella le pareció absolutamente fuera de todo porque no se consideraba preparada ni creía que fuera viable. Que no tiene intención de conocer a la niña, como le ha propuesto Ana, que le escribió durante la Semana Santa diciendo que le encantaría que conociera a la niña. Ella dice que no tiene ninguna intención, que para ella es remover muchísimo el pasado", ha agregado la periodista.

"Ella, en este momento, está en una situación en la que quiere vivir lo más privadamente que pueda su nueva vida, que está prometida y se va a casar en breve. Todo esto le está removiendo muchísimo hasta el punto de que le está doliendo", ha sentenciado Martín Blázquez.