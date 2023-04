Carolina Monje, expareja de Álex Lequio, dolida y harta de la presión tras el nacimiento de la nieta de Ana Obregón

Alessandro Lequio no quiere incumplir el deseo de su hijo Álex y por eso no accede a dar explicaciones públicas sobre hechos que conciernen a su intimidad. Está aguantando el chaparrón con un empaque admirable. Aunque lo intenta disimular, su mirada grita tristeza y sus palabras suenan temblorosas. No está resultándole fácil tener que callar ante lo que no comprende.

El nacimiento de la pequeña Ana ha empañado un presente que ya estaba en penumbra por la muerte de su hijo. Nada es lo que parece. 20minutos ha podido confirmar que, eso sí, la pequeña está reconocida como hija adoptiva de Ana Obregón. En la sentencia de adopción, solicitada por Ana Victoria Obregón, no hay ningún apunte sobre la relación genética que se les presupone.

No hay referencia alguna a que el padre biológico es Álex ni tampoco a que haya solicitado que se le registre con dos apellidos, por lo que Ana Lequio (y no Ana Sandra) sería el nombre compuesto al que le acompañaría el primer apellido de su nueva madre, quien los habría cambiado de orden.

Una argucia con la que Ana pretendería hacer una declaración de intenciones sin tener que depender de ninguna autorización. Está generando tanto ruido que su aparente felicidad se está convirtiendo en agotamiento y enfado en otros de los afectados de forma colateral.

Familiares y amigos de Carolina Monje, la última novia de Álex, aclaran que lo que cuenta poco o nada tiene que ver con la realidad que ellos vivieron.

No quieren hacer declaraciones en público, pero confirman que la relación entre ellas no es buena. Carolina no solo lo pasó francamente mal con la muerte de su novio, sino también con la presión que sufrió durante las semanas y los meses posteriores.

No fue fácil lidiar con su tristeza, con la de su propia familia y con la de los padres de Aless a los que, por cierto, estuvo muy unida. Sin embargo, todo se rompió cuando empezó a retomar su vida y a replantearse el futuro sin tanto anclaje al pasado.