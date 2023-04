El trapero Cecilio G y su pareja insultan y agreden a varios miembros de VOX que repartían propaganda en Lloret de Mar

El trapero conocido como Cecilio G y una joven a la que él mismo denominaba como "mi mujer", increparon, insultaron y agredieron a varios militantes de avanzada edad de VOX que repartían propaganda en una caseta en Lloret de Mar, según se puede ver en varios vídeos publicados en Twitter, entre otros por el propio partido.

"Dais asco", dice la mujer mientras lanza cosas de la caseta a los militantes de VOX, para después amenazar a un señor mayor, al que agarra de malas maneras.

"La gente homosexual existe, los inmigrantes existen, dais puto asco, asquerosos, hijos de puta", sigue gritando la joven mientras lanza más objetos al interior de la caseta y patea la estructura. Mientras, Cecilio G graba todo con su móvil mientras dice irónicamente "no tengo nada contra vuestro partido hermoso" y añade "le has dicho a mi mujer que se vaya de aquí, ahora me vas a explicar por qué".

"A tu madre se la está follando un negro y me llamas ridículo, puta, que eres una puta", dice después el trapero a las señoras de VOX, que tratan de recoger la caseta para marcharse.

Más tarde puede verse cómo la joven que acompaña a Cecilio G lanza más objetos contra uno de los militantes y cómo éste trata de evitar que se lance contra ellos. Sin embargo, es el trapero el que lanza un manotazo contra un militante, arrollando a una de las señoras mayores de la caseta, que trata de mediar.

Más tarde Cecilio G exaltado, entra en la caseta, lanzándose contra otro militante, tras lo que se produce un forcejeo. Es cuando los de VOX dicen que van a llamar a la policía cuando el trapero y sus acompañantes se marchan.

La policía local de Lloret de Mar y los Mossos han identificado ya a la jovn y al trapero, que ya fue condenado e ingresó en prisión en 2018 por un delito de amenazas que ocurrió en el metro de Barcelona tres años antes. Antes, ya había sido condenado por un delito de robo con fuerza.