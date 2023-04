Laura Madrueño pilla a Bosco Martínez-Bordiú tratando de hacer trampa en 'Supervivientes': "Enséñame los bolsillos"

El concursante Bosco Martínez-Bordiú ha sido pillado tratando de hacer trampas en directo en Supervivientes después de ganar una prueba, pero no ha podido evitar que las cámaras registraran su comportamiento, ni que la presentadora sobre el terreno, Laura Madrueño, le reprochara tal cosa.

Bosco era uno de los ganadores de la prueba de recompensa de la gala dominical del reality de Telecinco, junto a Yaiza, Adara y Diego. El premio era una deseada ducha de agua dulce y, mucho más importante, la posibilidad de abrir sus maletas y sacar de ellas tres objetos.

Bosco así lo hizo y decidió quedarse con un par de escarpines y dos bañadores... o eso quiso hacer creer, pues al acabar el tiempo para elegir los objetos Laura Madrueño le llamaba a un aparte.

"Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan [como se refieren en el concurso a la organización] que me enseñes tus bolsillos, ¿te has guardado algo?", le decía la presentadora.

"No, eh... he...", decía Bosco balbuceando antes de ponerse a repasar los objetos que había cogido. Es ahí donde se veía que dentro de uno de los dos bañadores había un peine, con lo que eran 4 los objetos y no 3 como se permitía.

"Ah, bueno, eso serían cuatro, ¿no?", decía Bosco que justificaba la presencia del peine diciendo: "He contado mal, he contado mal, ha sido mi culpa, no lo hubiera puesto ahí, lo hubiera escondido", se explicaba. La organización quería creerle, por lo que no hubo castigo y le permitieron quedarse con los bañadores y los escarpines, aunque tuvo que renunciar al peine.