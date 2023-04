En susto de Vicky Martín Berrocal, en el hospital: "Tenía dificultad para respirar"

Vicky Martín Berrocal ha dado un susto a sus seguidores al publicar una imagen desde el hospital, donde ha acabado por un percance de salud. La diseñadora ha pasado la mañana de este domingo en el hospital después de notar una preocupante falta de aire que le impedía respirar e incluso tragar. "Me noté con falta de aire y con mucha dificultad al tragar", ha escrito.

Sin embargo, tal y como ella ha aclarado después, parece que todo ha quedado en un susto. "No es nada... Parece ser que alergia", revelaba la socialité, mucho más tranquila, aunque sin dar más detalles. "Ahora me tomo un antihistamínico y a la calle. ¡Vamos!".

Horas después, además, Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, han disfrutado de un brunch, donde ambas han vuelto a hablar de su percance.

"Yo me he entrado cuando me he levantado, esta mujer se ha ido a urgencias", declaraba la joven. "Pero no pasa nada, ya has dejado en casa la alergia", le decía a su madre, que respondía después de tomarse la medicación: "Ahora a la calle".