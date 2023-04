Sorpresa mayúscula la que dio Elsa Anka ante la prensa. Y es que la presentadora -y ahora camarera también de First Dates- y Víctor Prat-Heimerl tenían pensado pasar por el altar próximamente ya que la pareja llevaba comprometida desde el 2021, pero Elsa, al ser preguntada por por el enlace, sorprendió al anunciar que ya no se iba a producir.

Durante una entrevista en el desfile de Pronovias, Elsa aseguró, al ser preguntada por una reportera, que no había acudido a él para coger ideas para su boda.

"No, no va a haber boda, cosas de la vida que pasan", sorprendió Anka. "Al final me compensa tener a mi nieta, la vida es una montaña rusa. Es una cosa reciente. Hay que tirar adelante", se explicó sin dar más explicaciones salvo que "sí es reciente" la ruptura.

Una ruptura de la que no se conocen los motivos que la ha causado, pero que ha sido totalmente inesperada para todos, ya que la pareja no había mostrado ningún indicio de crisis.

Elsa y el empresario llevaban prometidos desde 2021, y, en total, han tenido una relación de unos 4 años.