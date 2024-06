Óscar Puente: "Verano Joven es un incentivo para que los jóvenes puedan viajar, sobre todo los que tiene menos posibilidades"

Horas después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes el plan Verano Joven 2024 y recién llegado a Barcelona, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a 20minutos para explicar los pormenores de la medida que, por segundo verano consecutivo, permitirá que los jóvenes de 18 a 30 años tengan descuentos de entre el 50 y el 90% sobre el precio de los billetes de tren y de autobús.

A partir del 15 de junio, quienes cumplan el criterio de edad podrán empezar a inscribirse en la web del Ministerio para obtener un código con el que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre podrán comprar billetes de autobús de líneas estatales y de tren de media distancia con un descuento del 90% y de trenes Avant, Larga Distancia y AVE, con una rebaja del 50%, la misma que tendrán al comprar a través de Renfe del pase de Interrail de 10 días en dos meses. En su primera edición, el verano pasado, 1,1 millones de jóvenes lo aprovecharon para hacer casi cuatro millones de viajes. Las fechas se han retrasado 15 días este año y se incorporan jóvenes no españoles ni de ningún otro país de la UE que tengan residencia legal en España.

¿Con qué propósito se renueva el programa Verano Joven? ¿Sin él los jóvenes no viajarían, viajarían en coche o en avión…?Es evidente que viajarían menos. Los datos del año pasado son elocuentes: dos millones de jóvenes se inscribieron en el programa y más de un 1,1 millones lo utilizaron. Es evidente que es un incentivo para que puedan viajar y, sobre todo, los jóvenes que tiene menos posibilidades económicas o menos acceso a un coche privado.

Además del dinero que se ahorran quienes pueden acogerse a él, ¿hay algún otro beneficio, quizá más intangible, del programa Verano Joven?Yo creo que tiene muchos aspectos positivos además del económico. En primer lugar, facilitar que muchos jóvenes se acerquen al transporte publico, porque estamos hablando de que las ayudas van exclusivamente destinadas a viajes en tren fundamentalmente, que es el gran protagonista, el año pasado acaparó el 60% de los movimientos, y en autocar. Es una forma de introducir a los jóvenes en el uso del transporte público y que se acostumbren a él. Y también de apostar por la sostenibilidad, con viajes en transporte público y no privado y también tiene el objetivo de la descarbonización. Y, por último, también es una forma de democratizar las vacaciones, el ocio y facilitar experiencias que son enriquecedoras sobre todo para la gente más joven. Yo creo que viajar activa muchas cosas y viajar cuando se es joven más. Y cuanto más abramos la mente, más conseguiremos ser una sociedad preparada y crítica y con perspectiva.

Como novedad, este año cubre también a jóvenes extracomunitarios con residencia legal en España. ¿Por qué quedaron fuera el año pasado y por qué se han incluido ahora?No sé la razón que llevó el año pasado a no incluir a estos colectivos pero sí lo que nos ha llevado a incluirlos. Hemos tenido muchísimas reclamaciones y la verdad es que tenían razón. Son residentes en España, tienen los mismos derechos y lo lógico es que se beneficiaran igual que el resto de residentes, como cualquier nacional de un país de la UE, de un programa como este.

¿Qué expectativas hay para esta edición, se superarán los 4 millones de viajes con descuento de 2023?Vamos a ver. Si se produjera una acogida como la del año pasado, teniendo en cuenta que el número de viajes se está incrementando enormemente, probablemente el programa va a tener más éxito. Pero también es verdad que este año, algunas cuestiones técnicas como la incorporación de los extracomunitarios, ha llevado a retrasar la entrada en funcionamiento del plan al 1 de julio [el año pasado empezó el 15 de junio y terminó el 15 de septiembre] y, aunque lo prolongamos al 30 de septiembre, para los mismos tres meses del año pasado, si empieza el 1 de julio a lo mejor puede incidir en el número de viajes que se realizan. Hasta que no tengamos las cifras definitivas, no sabremos si va a haber más o menos.

Ouigo e Iryo tienen 10 días para comunicar al Ministerio si se quieren adherir al programa. ¿Confía en que lo harán?El año pasado lo hicieron, fue un éxito y yo creo que no hay ninguna razón para pensar que este año no vayan a repetir. Y las tres comunidades [Cataluña, Aragón y Extremadura] que también tienen que anunciar con 10 días que se adhieren porque gestionan una parte del transporte de Media Distancia y no tenemos tampoco ninguna duda de que se van a sumar a la iniciativa.