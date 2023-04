Investigan la misteriosa muerte de seis reses en Texas: les arrancaron la lengua con "cortes precisos"

Las autoridades de Texas están investigando el misterioso hallazgo de seis bovinos muertos, sin la lengua, sin la piel alrededor de un lado de la boca y sin derramamiento de sangre, tal y como recoge la cadena NBC.

Se desconoce la causa de la muerte de los seis animales, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Madison en un comunicado el miércoles y no ha habido actualizaciones en el caso, dijo un portavoz.

El ganado se encontró a lo largo de la carretera estatal de Texas en tres condados: Madison, Brazos y Robertson, y cada animal formaba parte de una manada diferente y en un pasto diferente, dijo la oficina del alguacil.

Cinco de los animales eran adultos, dijo la oficina del alguacil. Uno era un año. No se sabe la fecha exacta de la muerte de las reses y el sexo de los animales no fue revelado.

Además, en dos de los casos, los genitales y los anos de los animales se extirparon con un corte circular que, según la oficina del alguacil, se hizo con "la misma precisión que los cortes observados alrededor de las líneas de la mandíbula de cada vaca".

Los investigadores de la Oficina del Sheriff del condado de Madison descubrieron cinco de las muertes después de que los ganaderos alertaron a las autoridades sobre una vaca de la raza longhorn de 6 años muerta, según el comunicado.

La hierba alrededor de los cuerpos de los seis animales estaba intacta, sin signos de lucha y sin huellas humanas ni rodadas de neumáticos, dijo la oficina del alguacil.

"Los ganaderos también informaron que ningún depredador o pájaro hurgó en los restos de la vaca, dejándola intacta durante varias semanas", dijo la oficina del alguacil.

La oficina del alguacil señaló que se han informado incidentes similares en todo Estados Unidos y que se estaba coordinando con otras agencias de aplicación de la ley.

En 2019, las autoridades de Oregón encontraron cinco toros muertos a los que les habían extirpado los órganos sexuales y la lengua, informó The Associated Press.

Las muertes generaron teorías que incluían desde insectos carroñeros hasta naves espaciales y asesinatos de cultos religiosos, según AP. Las muertes no se resolvieron, aunque un agente del FBI que investigó una ola anterior de sucesos parecidos declaró a The Associated Press que no había indicios de que detrás de las muertes hubiera algo más que depredadores comunes.