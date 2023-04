Taburete enciende el Wizink Center de Madrid y presenta su nuevo disco 'Matadero 5': "¡Que empiece la joda!"

El grupo musical Taburete abarrotó este viernes el Wizink Center de Madrid y presentó en directo su nuevo disco Matadero 5, nombre de su quinto álbum que vio la luz el pasado mes de noviembre y que ya cosecha grandes éxitos como Cuando se apaga la luz, Hasta desmayarnos, Roto y elegante, o Penúltimo beso, temas que también formaron parte del repertorio musical del concierto.

Tras cinco años sin presentar un show en Madrid, el dúo regresó para entregarse a sus fans y volver a mostrar los dotes musicales que hace casi ocho años atrás le llevaron a la fama. Así, durante alrededor de dos horas, Willy Bárcenas, Antón Carreño y su banda encendieron el recinto musical, que acogió a 15.000 personas, quienes vociferaron a todo pulmón cada una de sus canciones.

Matadero 5, título inspirado en la novela satírica de Kurt Vonnegut, rompe con el estilo musical habitual del grupo y apuesta por nuevos sonidos, ritmos más marcados y nuevas colaboraciones. Esta es la razón por la que los integrantes de Taburete no fueron los únicos que pisaron el escenario del Wizink Center. El duo dejó anonadado al público madrileño con la asistencia del cantautor de flamenco José Mercé, con quien entonaron Nostalgia.

Pero este no fue el único artista invitado de la noche. Taburete también echó la vista atrás y rememoró "una colaboración que se convirtió en amistad". Así, el grupo se acompañó de Café Quijano para juntos interpretar el bolero Salto al vacío. No obstante, la sorpresa del show fue la londinense Sofía Ellar, con quien cantaron Brindo.

En medio de tantas palmas, aplausos y aclamaciones, miles de móviles haciendo de bandera por grabar el momento y un sinfín de emociones, llegó el momento más emotivo del concierto. Bárcenas le dedicó una canción a su madre, Rosalía Iglesias, quien se encontraba en las gradas. "Este concierto es muy especial para todos, pero es más especial porque después de más de seis años, hoy tengo a mi madre aquí viéndome cantar", expresó el artista para luego interpretar Mamá.

Para cerrar con broche de oro la noche, como si no hubiesen dejado lo suficientemente alto el listón ya, Taburete también entonó éxitos anteriores como Sirenas, Caminito al motel, Walter palmeras, Los duendes, Entre tus piernas, o Amos del piano bar.

Un concierto que estremeció a cada uno de los asistentes. Y no solo al público, sino también a los artistas y así lo dejó saber Willy Bárcenas poco antes de vociferar: "¡Qué comience la joda!". "Hacía tiempo que no me ponía tan nervioso antes de salir a cantar", aseguró el hijo de Luis Bárcenas minutos después de salir al escenario y ser consciente de su segundo sold out en el recinto madrileño en lo que va de su trayectoria.

"Lo que nos habéis regalado esta noche es algo indescriptible, no lo voy a olvidar en la vida. Muchas gracias por seguir. Mucha gente decía que taburete era una moda y muchas chorradas juntas, pero esta banda es música, un grupo de amigos que nos queremos y que disfrutamos haciendo lo que hacemos", agradeció Bárcenas a la multitud que saltaba de emoción al son de sus canciones. "¡No sabéis que felicidad! Hoy estábamos nerviosos...Yo incluso he llorado... Ver esto así después de tantos años, hace que todo el trabajo merezca la pena", reconoció, visiblemente emocionado, Antón Carreño.

La gira Matadero 5 de Taburete ya cuenta con varias fechas programadas en diferentes ciudades de España, donde los fans podrán disfrutar en directo de su nuevo álbum y de sus grandes éxitos. Los próximos conciertos previstos son en Barcelona, Salamanca, Sevilla, Mallorca, Alicante o Marbella.