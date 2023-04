Una 'influencer' pierde todos sus acuerdos con marcas después de confesar que mató dos gatos de pequeña: "No pienso disculparme"

La influencer australiana Emma Claiir, con más de 100.000 seguidores en Instagram, está recibiendo cientos de críticas después de confesar en su pódcast que había matado dos gatos de pequeña.

La creadora de contenido reveló la historia en tono de broma e intentó defenderse asegurando que era algo que había pasado "hace 21 años". Sin embargo, desde entonces, ha perdido todos los acuerdos que tenía con marcas de belleza.

En la conversación, que rápidamente se hizo viral, confesaba entre risas que pensaba que su gato era "un peluche". "Lo lancé por los aires sin querer, fue un accidente", aseguró.

"Mi hermana estuvo meses sin hablarme y mi madre estaba furiosa", ha comentado. Y, aunque podría haber sido un pequeño incidente, añade: "Si realmente queréis saber más sobre mí, también maté al gato de mi mejor amiga".

Unas declaraciones que dejaron sin palabras a sus seguidores y generaron una oleada de críticas, que la señalaron como maltratadora animal. La australiana, que tiene varios gatos en la actualidad y es una madre de una niña de dos años y un bebé recién nacido, saltó a la defensiva.

"Tenéis que tranquilizaros, pasó hace 21 años", escribió en una historia de Instagram: "Espero que no seáis la misma persona que erais cuanto teníais nueve años. Yo puedo confirmar que desde el accidente he sido la mejor madre de numerosos gatos".

Ha señalado que todo era "humor" en el contexto del pódcast, que se llama Simplemente caótica. "No pienso disculparme por tomarme a risa un accidente que ocurrió hace más de 20 años".

La 'influencer' australiana Emma Claiir se disculpa tras contar que mató dos gatos. INSTAGRAM

Tras esta justificación, la empresa de maquillaje MCoBeauty publicó un comunicado en sus redes sociales asegurando que no deseaban más estar involucrados con Claiir. "Estoy muy sorprendidos con la historia", se han quejado: "Nos tomamos muy en serio la crueldad animal de cualquier tipo".

Más marcas de belleza han tomado esta misma decisión en los últimos días, dejando a Claiir sin apenas patrocinios. Por eso, esta vez, ha publicado una disculpa más apropiada.

"Me gustaría disculparme por la historia que conté", ha comentado: "Sé que no es cómica y es un tema muy serio". "Me he tomado mi tiempo para reflexionar sobre los hechos y quiero confirmar que sí siento empatía por la situación y no es algo de lo que esté orgullosa", ha rectificado.

"Me disculpo con lo que sufrieron por el accidente hace 20 años", ha concluido: "He cambiado y crecido mucho desde que tenía nueve años y he sido la madre de numerosos perros y gatos".