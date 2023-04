La estancia de Dani Alves en la prisión Brians 2 podría estar llegando a su fin. El pasado miércoles, Mayka Navarro, reportera de El programa de Ana Rosa, señalaba que había podido hablar con el abogado del futbolista, quien le había revelado que, a lo largo de esta semana, presentaría un recurso para solicitar la libertad de su cliente.

Este viernes, la periodista ha explicado que Cristóbal Martell presentó el pasado jueves el recurso. Así, Navarro ha destacado que el escrito va acompañado de un informe de 200 páginas en tamaño A3 y plastificadas en las que, de una manera "muy rigurosa", se muestran captaciones de las imágenes del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona donde coincidieron la denunciante y el denunciado.

"Cada imagen la compara con las declaraciones de la víctima y de sus acompañantes. La conclusión de la defensa es que la víctima no se ajustó a la verdad cuando explica que los momentos previos a acceder a ese cuarto de baño del reservado se sintió incómoda, que había un clima de terror, miedo... Y que no tuvo más opción que entrar en ese cuarto porque no tenía escapatoria", ha apuntado Mayka Navarro.

De la misma manera, la periodista ha señalado que el escrito de la defensa de Dani Alves ofrece, una vez más, medidas alternativas a la estancia del futbolista en prisión: "Entregar los dos pasaportes, el brasileño y el español, una fianza, firmar diariamente en un juzgado...".

"Es la jueza titular del Juzgado número 15 la que tiene que estudiar y analizar ese informe y leer con atención los nuevos criterios aportados por Martell y decidir si entiende o no que hay garantías suficientes para que el acusado esté en libertad", ha añadido Navarro que, además, ha recalcado que "tanto la defensa como la Fiscalía se van a oponer, nuevamente, a esa puesta en libertad".

Respecto a cuándo se conocerá la decisión de la jueza, la reportera ha explicado: "Es cierto que las causas con presos tienen esa urgencia y suelen ser, en el trabajo de los magistrados, lo que colocan en primer lugar. Pero creo que es un informe que tiene su complejidad y está acompañado, también, de un vídeo de doce minutos con ese resumen de imágenes hecho por la defensa en el que se amplían las imágenes para ver con claridad a los protagonistas de la escena. No me atrevería a avanzar una fecha, pero dudo mucho que estemos hablando de abril. Nos iremos, creo, al mes de mayo".