El abogado de Dani Alves confirma a 'El programa de Ana Rosa' que presentará un recurso esta semana para solicitar la libertad

La estancia de Dani Alves en prisión podría estar llegando a su fin. Tras varios meses en la cárcel acusado de un presunto de delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, el abogado del futbolista estaría trabajando en un recurso para solicitar la libertad del jugador brasileño.

Así se lo confirmó, durante la noche del pasado martes, el propio Cristóbal Martell a Mayka Navarro, reportera de El programa de Ana Rosa: "Lo va a presentar ante la magistrada titular del Juzgado número 15, la misma que le escuchó en declaración el pasado lunes".

La periodista ha explicado que el abogado aseguró que se trataba de un "asunto complicado" y, por tanto, no sabía si iba a poder terminar el recurso durante la noche del pasado martes: "Lo presentará en esta semana".

"Se trata de un informe denso, de casi 200 páginas, que acompaña un vídeo de 12 minutos que el despacho de Martell ha elaborado con las secuencias que graban las cámaras de vigilancia de la discoteca Sutton y donde se ve interactuar a la denunciante, la víctima, a Alves y a los acompañantes de ambos", ha apuntado Mayka Navarro.

Además, respecto a la intención de Joana Sanz de divorciarse del futbolista, la periodista ha recalcado que la modelo aún no ha iniciado los trámites para hacer efectiva la separación: "Ella tiene una abogada de familia de un despacho muy importante especializado exclusivamente en temas familiares de Barcelona. Esta misma semana le preguntaban si iniciaban o no los trámites y, de momento, está todo igual. Ha expresado la voluntad verbal, pero no se ha empezado absolutamente nada. No ha dado el primer paso de decirle a la abogada que arranque".

En cuanto a la intención de Dani Alves de que tanto su exmujer como sus hijos se mudasen a Barcelona para, así, convencer a la jueza de que no había motivos para pensar en una posible huida del futbolista, Navarro ha apuntado: "Eso también se lo pregunté a Martell. Lo que me comentaron tanto él como el entorno de Dani Alves que va a visitarle a prisión es que había un proyecto por parte del futbolista consensuado con su exmujer, que es la madre de sus dos hijos y con la que mantiene una excelente relación. De hecho, es la exmujer la que contrata a Cristóbal Martell"

"Había un proyecto familiar de que los dos hijos acabaran estudiando en Barcelona. De hecho, la voluntad de los padres para el hijo mayor es que hiciera el último curso de bachiller en Barcelona para empezar la universidad aquí y fijar como residencia la casa de Sant Just Desvern, que está a nombre de Alves y es donde está viviendo Joana en estos momentos. Este era un proyecto que ahora cobra más importancia para poder pedir la libertad de Alves. Martell no sabía muy bien usar ese argumento en el escrito", ha agregado la periodista.

"Alves, de momento, ha prohibido a sus padres, especialmente a su madre, que le visiten en Brians 2 porque no va a permitir que su madre le vea entre rejas. Pero sí que se le ha convencido y ha dado su brazo a torcer para que, además de esas visitas semanales que tiene de Martell y de Bruno, el chaval que le acompañaba el día de los hechos, va a dejar que le visite su exmujer, así que la veremos en los próximos días", ha agregado Navarro.