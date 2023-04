La estancia de Dani Alves en prisión podría estar llegando a su fin. Este martes, Bruno, amigo del futbolista, ha acudido a visitar al brasileño. Además, En boca de todos ha podido acceder, en exclusiva, a las declaraciones de los testigos que atendieron a la víctima de la presunta violación al salir del baño de la discoteca de Barcelona.

"Sobre las 1:30 horas y las 2:00 horas acreditamos a tres chicas en la discoteca, con las que bromeaba porque semanas antes no les dejé entrar. Sobre las 4:00 horas, en el pasillo de la discoteca, me las encuentro. Pero una de ellas lloraba y su amiga la consolaba. Me acerco a ellas por si necesitaban ayuda y para saber qué pasaba", ha apuntado uno de los testigos.

"La chica que lloraba me dice que había tenido un problema con alguien muy importante y que solo quería irse. Casualmente, en ese momento, pasa el director de la discoteca y entre los dos conseguimos que nos explique qué ha sucedido", ha agregado el empleado del local.

"Antes de activar el protocolo de actuación para estos casos, nos desplazamos a un despacho y el director me dijo que el autor podía ser Dani Alves y que ya no estaba en la discoteca. Me desplacé donde estaban las chicas y le pregunté a la víctima si quería denunciar y sus palabras textuales fueron: 'No voy a denunciar porque quién me va a creer'", ha apuntado otro testigo.

El pasado lunes, Dani Alves compareció en el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona a petición propia para matizar su versión de los hechos: "El sexo fue consentido por los dos, pero mentí en el juzgado el pasado enero porque mi única prioridad era salvar mi matrimonio. No quería que se enterara mi mujer. Las relaciones fueron consentidas y las cámaras de seguridad muestran cómo flirteamos parte de la noche y cómo ella entró voluntariamente en el baño. Incluso es ella quien cierra la puerta".

"Hablamos y bailamos, sobre todo con ella. Al ver la química que había, le propuse ir a un lugar privado. Ella accedió y fuimos por separado y salimos por separado. Creo que la joven pudo sentirse ofendida al pedirle salir por separado del baño y no haber sido más atento al concluir el acto sexual", sentenciaba el futbolista en su nueva versión.

Por su parte, desde el plató del matinal de Cuatro, el expolicía y abogado Carlos Segarra ha apuntado que la estrategia de Dani Alves es "más vieja que el hilo negro": "Lo que está haciendo es modular sus declaraciones en función del conocimiento que va teniendo de la aparición de nuevas pruebas. Él, en un principio, lo que hizo fue negar la relación con esta chica, por activa y por pasiva. A medida que iba teniendo conocimiento de lo que se iba a avanzando en el proceso, en el sumario, iba adecuando sus declaraciones a ello. Con lo cual, esas mentiras que provocaron sus declaraciones es lo que, a mi juicio, va a impedir que salga de prisión".

"Yo no me creo nada. Tengo claro que si hay una denuncia penal por unos hechos, por un delito tan grave como es una agresión sexual... Puedo entender que Dani Alves piense en todo esto porque está fuera de este mundo. Él vive en un mundo de rosas, un mundo fantástico, pero los representantes que tenía le han asesorado muy mal".