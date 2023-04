Los nuevos detalles del 'caso Alves' según la última versión del futbolista: atracción sexual, relaciones consentidas...

Dani Alves ha vuelto a prestar declaración ante la jueza que investiga la supuesta violación por la que está en la cárcel desde el pasado 20 de enero. El exfutbolista del Barça ha cambiado otra vez la versión de los hechos y ha dado más detalles de lo que presuntamente ocurrió aquella noche en la discoteca Sutton de Barcelona.

En la sesión de este lunes, el brasileño ha reconocido que sí mantuvo relaciones sexuales con la joven, tanto por vía vaginal como oral, pero asegura que fueron consentidas. Este reconocimiento dista de otros que había hecho hasta ahora y por eso mismo él ha querido dejar claro que llegó a mentir para ocultar su infidelidad a Joana Sanz, su esposa.

En su primera declaración, en la que dio hasta tres versiones distintas, tan solo había admitido la existencia de una felación. Por lo tanto, las nuevas confesiones de Alves son un paso más al afirmar que sí que mantuvo relaciones por vía vaginal.

Lo que ocurrió según Alves

Según relata Mayka Navarro en La Vanguardia, Dani Alves ha recordado que fue al local junto a su amigo Bruno, con quien accedió a la mesa 6, zona en la que conocieron a la denunciante y sus dos amigas. Ha asegurado que hablaron y bailaron y por la química que sintió con ella, él le propuso ir a un lugar más privado, es decir, el baño.

El futbolista ha afirmado que ella aceptó y fueron hasta allí por separado, entrando la joven dos minutos más tarde que él, y más tarde salieron del mismo modo. En cuanto a lo que ocurrió en el interior, ha reiterado que mantuvieron relaciones sexuales de manera libre y voluntaria. Además, ha querido dejar claro que ella nunca le dijo que parara.

Dani Alves, en una imagen de archivo CONTACTO vía Europa Press

Alves ha querido ir más allá y ha dado algunos detalles sobre lo que ocurrió aquel día: "Fue ella la que me bajó los pantalones y empezó a hacerme una felación". Tras ello, ha dicho que la joven se giró para que él continuase con una penetración vaginal, que terminó con la eyaculación fuera del cuerpo de ella.

Los momentos de después

Según el brasileño, abandonaron por separado el baño tal y como habían acordado previamente con el objetivo de no levantar sospechas. Después no volvió a hablar con la chica porque no la vio más.

Además, ha relatado que cree que ella le terminó denunciando por violación porque se enfadó al haber propuesto él que saliesen por separado de aquel momento, así como por no haber vuelto a relacionarse después.

Todavía existen incoherencias

A pesar de que en el nuevo relato Alves confiesa las relaciones sexuales, ha afirmado que estaban completamente consentidas. Sin embargo, la fiscal Elisabeth Jiménez ha encontrado alguna incongruencia entre las pruebas y los hechos según el futbolista.

Así se lo ha hecho saber al brasileño, a quien ha preguntado cómo le podía justificar la lesión que la joven presentaba en su rodilla. Como respuesta, Martell, su abogado, además de matizar que se trata de una excoración y no contusión, ha asegurado que fue por la posición de ella durante la felación.

Asimismo, Ester García, la letrada de la denunciante, ha advertido que la afirmación de Alves sobre que en todo momento se mantuvo con las manos en la cadera de la joven no coincide con la posición de la víctima y del jugador en las paredes del baño, según las conclusiones a las que llegaron los Mossos d'Esquadra de la policía científica.

Su abogado, "más que satisfecho"

Dani Alves ha declarado esta vez por petición propia, y es que su abogado, Martell, quería que hiciese hincapié en la "atracción sexual" que presuntamente vivieron aquel día. A ella hace referencia en un informe sobre las imágenes de las cámaras de la discoteca que presentará en los próximos días ante la titular del juzgado 15 para solicitar la libertad del futbolista.

Una vez declarada la nueva versión, el abogado ha terminado "más que satisfecho" con ello puesto que cree que su plan ha sido "claro y sin fisuras" puesto que, además de poner en práctica la insistencia de la atracción sexual, ha dado las razones por las que anteriormente no había admitido las relaciones.