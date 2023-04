Esta es la carta del tarot que se corresponde con cada signo del zodiaco

Aunque se trata de dos saberes muy distintos y que cada uno ha evolucionado por su lado, sin embargo, encontramos un importante paralelismo entre la antigua ciencia de los astros y la baraja esotérica del Tarot. En prácticamente todas las cartas del tarot encontramos referencias, más o menos directas o indirectas, a los signos o los planetas. Los conceptos y significados de la astrología los encontraremos igualmente en el tarot, pero en forma de dibujos y figuras. Por ello ahora veremos donde estarán los mayores paralelismos.

Aries

Todo indica que el arcano que más afinidad tendría con este signo es El Emperador, una figura con elementos marciales y también solares, que simbolizaría, quizás mejor que ninguna otra, un claro dominio de los rasgos físicos y espirituales masculinos. Al igual que el Aries, esta carta sugeriría liderazgo, dominio, imposición, control, firmeza, voluntad y fortaleza. Aunque en negativo indica despotismo, tiranía y fuerza destructiva. Simboliza las grandes figuras masculinas de nuestra vida: padre, hermano mayor, maestro o jefes.

Tauro

Este signo de Venus y Luna, más relacionado con los placeres, la nutrición, el crecimiento y la sensualidad tendría el mayor paralelismo con La Emperatriz, una carta que personifica todos los valores femeninos: fecundidad, maternidad, asimilación, amor y matrimonio, satisfacción y estabilidad emocional, paz y felicidad en el hogar, en general el lado más agradable y placentero de la vida. Por otro lado, también representa el crecimiento, la prosperidad y la riqueza desde el punto de vista material. Uno de los arcanos más positivos.

Géminis

Este signo de naturaleza intelectual no tiene una carta que se vincule directamente con él, aunque si hallaríamos muchos puntos en común con El Mago, un arcano que simbolizaría por encima de todo el poder y el dominio obtenido por medio de la inteligencia, el conocimiento y los valores intelectuales. Esta carta representa los valores mentales, tanto los abstractos como los concretos, listeza, habilidad, astucia. El poder gracias a la ciencia y el conocimiento. También su figura juvenil y delgada nos recuerda al dios Mercurio.

Cáncer

En este caso sí existe un arcano que tendría una indudable afinidad o similitud con este signo, nos referimos a La Luna, donde hallaremos los elementos más importantes relacionados con Cáncer: la Luna, un cangrejo, el agua, la noche y los torreones que representarían el hogar. Nos hallamos en pleno dominio del inconsciente y el mundo de los sentimientos, la intuición y los sueños. El universo de lo femenino. Esta carta señala el lado malo del signo, los temores y angustias o las lágrimas de tristeza. Es el reino de la noche.

Leo

Hallaríamos una gran afinidad entre este signo y el arcano de La Fuerza, donde vemos a una imagen femenina, serena y dominante, desquejando a un león, que es la figura principal, con sus propias manos; una figura que recuerda mucho a Sansón o a Hércules desquejando al león. Es un gran símbolo de fortaleza, tanto física como espiritual, de fe y confianza en sí mismo y también en las circunstancias. Triunfo del lado superior de la personalidad sobre los instintos y pasiones más primitivos. Triunfar sobre obstáculos y las dificultades.

Virgo

Realmente no existe un arcano que encaje perfectamente con este signo, aunque el que más se le aproximaría sería El Ermitaño, donde veríamos una figura muy anciana y solitaria, que sostiene una linterna en su mano, todo ello simbolizando una gran madurez y sabiduría. Por otro lado, también sugiere el dominio absoluto del lado superior de la personalidad sobre las pasiones e instintos. Exaltaría la prudencia, sentido común, sensatez, cautela y todos los valores racionales y reflexivos. Exalta la introversión y vida interior.

Libra

Encontraríamos una importante conexión entre este signo y el arcano de La Justicia, en el que una mujer sostiene en una mano una balanza y en la otra una espada, simbolizando la gran búsqueda de la justicia y también del término medio. Una figura que representa a la diosa Themis o en menor medida al arcángel San Miguel, simbolizaría la justicia y la ley, tanto en lo mundano como en lo espiritual. Representa el karma, según el cual recogemos aquello que sembramos. Como fruto de la justicia deberán reinar la paz y la armonía.

Escorpio

Como no podía ser de otro modo, el arcano ideal para representar a este signo solo puede ser La Muerte, pero esta no se entendería como el final de las cosas sino sobre todo como una transformación o metamorfosis total y absoluta. Se muere en un plano, pero para nacer en otro, para resucitar a una vida nueva. Además, esta carta no solo aludiría a la muerte física sino también a otros tipos de muerte, de un amor, un trabajo o una etapa de la vida. La carta también re refiere a los grandes misterios y todo aquello que es tabú.

Sagitario

Aunque no existe una carta específicamente relacionada con este signo, sí lo podemos reconocer en gran medida en el arcano de El Papa, una carta profundamente relacionada con la influencia de Júpiter, regente del signo. Una figura que no solo evoca a un pontífice sino también a un maestro, un guía espiritual, un sabio o una persona bondadosa y positiva, que nos viene a ayudar o a salvar. Es un puente entre Dios y los hombres, entre lo superior y lo inferior. El poder espiritual triunfando sobre la materia y portando esperanza.

Capricornio

Existe una clarísima asociación entre este signo y el arcano de El Diablo, que es el príncipe de este mundo terrenal y material. Por todo ello, el signo y la carta representan todo lo que nos limita y nos ata o encadena a este mundo, tanto si es material como si es psicológico: miedos, frustraciones, impotencia, el lado malo de la vida. Pero también encierra todas aquellas cosas terrenales que más codiciamos: poder, sexo, riqueza o fama. Representa el lado más oscuro del ser humano, los instintos y pasiones que nos dominan.

Acuario

Este signo tendría un clarísimo paralelismo con el arcano de La Estrella, que es una clara representación de Acuario, en esta carta vemos a una bella figura femenina arrojando agua con un cántaro sobre un lago. Por lo mismo, sus significados serían similares a los del signo, se trata de una carta que mira hacia el futuro y representa la inspiración, creatividad, iluminación, la videncia o intuición, lo nuevo, lo que está por venir. Idea de renovación, de cambio, de nuevos caminos, descubrimientos, inventos, avances y liberación.

Piscis

No hay un arcano específicamente vinculado con este signo, pero si existen importantes paralelismos con El Colgado, que representa el suplicio y la cruz, el símbolo del cristianismo, que es la máxima expresión de Piscis. Simbolizaría, entre otras cosas, el sacrificio por los semejantes o por una muy elevada causa, el martirio que conduciría, al mismo tiempo, a la máxima evolución espiritual y mayor cercanía a Dios. Evolución e iluminación a través del sufrimiento y el dolor que lleva a la santidad, morir al mundo para despertar al espíritu.