Nathy Peluso estrena su canción más personal, 'Tonta', en la que reivindica el amor propio

Hace cinco días, en Los 40 Primavera Pop, Nathy Peluso impactó a todos con su look inspirado en la estética de Matrix combinado con una camiseta en la que se leía: 'No tengo pelos en la lengua'. Una expresión que ha servido como aperitivo a lo que ahora es su nueva canción, Tonta.

Tras cinco meses desde su último tema, Estás buenísimo, este viernes la compositora ha vuelto a estrenar un nuevo single, Tonta, un hit pop clásico que marca una nueva era en la trayectoria musical de la cantante y que muestra una correlación con su rebeldía y estilo único.

Tonta, su canción más personal, se inspira en experiencias personales con las que el público puede sentirse identificado. Es por ello que su trasfondo es transmitir un mensaje de empoderamiento en el que, principalmente, se reivindica el amor propio y la paz interior que Nathy Peluso proclama dentro y fuera de los escenarios.

"No tengo un pelo de tonta, no abandono por nadie mi paz. Mi naturaleza es de acero, no me dejo por nada quebrar", es el estribillo de su nuevo tema que, pronto, se convertirá en un himno. La canción está compuesta por la argentina 28 años en colaboración de Didi Gutman y cuenta con el talento de Illangel en la producción.

El lanzamiento de la canción también llegó acompañado del videoclip, producido por LittleSpain y dirigido por Félix Bollaín, y cuyo vídeo, que evidencia el icónico estilo de Peluso, se encuentra ambientado en Manhattan, evocando las aventuras del personaje Carrie Badshaw, de Sexo en Nueva York.

Tonta combina los ritmos propios de los años 80 con un moderno enfoque electrónico e ilustra la fortaleza de la cantante a través de sus letras, en la que plasma su capacidad para enfrentar las adversidades.