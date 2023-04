Juan del Val recuerda en 'El Hormiguero' el tenso momento que vivió al conocer a su suegro

Tras la entrevista a Ana Polvorosa y Michelle Jenner este jueves en El Hormiguero (que presentaron la serie Tú también lo harías de Disney+), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Después de que Tamara Falcó contara los detalles de su pedida de mano, Nuria Roca y Juan del Val recordaron la suya: "Fue en Valencia y mi familia no fue, se quedó en Madrid. Me metieron con un sitio con su padre, su madre... Allí nos dimos los regalos", afirmó el escritor.

"Yo le di un anillo de compromiso precioso, y ella a mí un reloj horroroso y demasiado pequeño para mi muñeca... mi regalo de petición de mano era para Nuria", destacó el colaborador.

Nuria Roca y Juan del Val, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Hicimos un circo porque aquello no tenía ningún sentido", reconoció la presentadora. "Insisto, me metieron en un lugar donde tenía que hablar, pero solo lo hizo su padre, aunque eso le pasa todo el rato", señaló el escritor. Roca miró a su marido y le dijo muy seria: "No vas a volver en Navidad..."

El madrileño también comentó que su suegro no se lo puso fácil cuando se conocieron: "Lo primero que me preguntó fue si hablaba valenciano", afirmó.

"Le dije que no, y me contestó que ya podía ir aprendiéndolo porque él a su hija no pensaba hablarla en castellano", explicó Del Val. Entre risas, Falcó exclamo: "¡Fue como en Ocho apellidos vascos!". Para concluir la anécdota, el escritor aclaró que "a partir de ese momento, ya todo bien".