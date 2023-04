El 'show' de Tamara Falcó en 'El Hormiguero': Anuncia su pedida de mano y se pone a cantar 'El corro de la patata'

Tamara Falcó volvió este jueves a El Hormiguero tras ausentarse la semana pasada por enfermedad: "Me encuentro mucho mejor", afirmó la colaboradora del programa de Antena 3.

La hija de Isabel Preysler le contó a Pablo Motos y a los espectadores algunos detalles de su pedida de mano con Íñigo Onieva, que será el próximo sábado.

"Es verdad que estoy organizando una cosa que no sé mucho. He preguntado bastante y básicamente es cuando se conocen mi familia y la familia de él. Hay una cena, discursos e intercambio de regalos", explicó.

El presentador le preguntó si habría mucha gente en el evento, y la marquesa de Griñón le contestó que serían pocos. "Iremos unos 25 y lo haremos en privado, pero al acto también vendrán los testigos", comentó Falcó.

Tertulia de actualidad, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

El valenciano recordó que es habitual en este tipo de evento que se entregue a la novia una joya familiar de parte del novio: "Estoy muy contenta con mi joya, no hace falta que me regalen nada. A mí, lo que me apetece, es que se conozcan las familias", admitió la madrileña.

Eso sí, la colaboradora destacó que "en mi familia somos muy de discursos, así que por nuestra parte les va a caer una... Nos encanta un micro".

Tras comentar algunos temas de actualidad, el conductor del programa quiso hablar de la sequía que está sufriendo España y como una coral de Granollers había publicado un vídeo en redes cantando mal para que llueva.

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Motos bromeó con la forma de cantar de Nuria Roca, rescatando incluso un vídeo de 2015 donde la colaboradora entonaba un tema de Whitney Houston.

También le pidieron a Cristina Pardo que cantara: "No lo hago bien, pero tampoco soy Nuria Roca", confesó entre risas. Falcó también recordó que tuvo una mala experiencia en un coro en el colegio.

"Os invito a hacer un tema juntas", afirmó el presentador, que cogió su guitarra y empezó a tocar la conocida canción infantil El corro de la patata.

La marquesa de Griñón empezó a cantar, pero le dijo a sus compañeras: "¡No me dejéis sola!", ya que ninguna se animó a seguirla. A continuación, Motos tocó Volando voy (de Camarón de la Isla) y las tres se pusieron a cantar.