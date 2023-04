Edu Soto se 'enfada' con Roberto Leal tras una de las pruebas de 'Pasapalabra'

La Pista Musical de Pasapalabra siempre le regala buenos momentos a los espectadores de Antena 3, como pasó este jueves en le duelo entre Andrea Duro y Edu Soto.

"Vamos a viajar al año 1980, por cinco segundos… ¡Música!", afirmó Roberto Leal. La actriz fue más rápida que su rival y apretó el pulsador en primer lugar.

"No me sé exactamente el título", reconoció Duro, que empezó a tararear el tema. El rebote fue para Soto, que cantó la canción en un inglés muy particular. "Te la estás inventando, no has dado ni una", exclamó el presentador.

Andrea Duro y Edu Soto, en 'Pasapalabra' ATRESMEDIA

"He pensado, que qué bien y qué mal a la vez", añadió el sevillano. Ninguno de los invitados consiguió adivinar la canción en las siguientes pistas, incluso Soto se puso de pie para ver si le venía la letra.

"Estás muy cerca, pero no", insistió el conductor del programa entre risas mientras les daba la siguiente pista, el título desordenado. Pero tampoco supieron acertar pese a los intentos del invitado, que terminó 'enfadándose' con Leal: "¡El libro de reclamaciones!".

Al final, con solo un segundo de tiempo, Soto acertó la canción, Another one bites the dust de Queen, que comenzó a sonar en el plató de Pasapalabra mientras el actor bailaba para celebrarlo: "¡Por un segundo lo que hago!", exclamó.