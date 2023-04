Encarni quiere firmar la paz en 'Pasapalabra' y Marta duda: "¡No me hagas eso!"

El duelo que están viviendo en los últimos programas Marta y Encarni en Pasapalabra está dando mucho juego a los espectadores del concurso de Antena 3.

Y este martes se vivió un nuevo capítulo con un curioso desenlace en el enfrentamiento entre ambas concursantes. Marta fue la primera en intentar responder las preguntas que le hizo Roberto Leal en los 152 segundos acumulados en el programa del día.

Con el objetivo de un bote de 226.000 euros, la tarraconense contestó 5 palabras antes de cederle el turno a su adversaria. Encarni, por su parte, consumió 18 segundos de los 130 iniciales para resolver 3 letras.

¡Comienza un nuevo enfrentamiento entre Marta y Encarni! Las nuevas rivales y amigas se juegan 226.000 euros. #Pasapalabra748

— Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 18, 2023

Marta fue la primera en completar la primera vuelta con 19 aciertos y 34 segundos de tiempo. En la segunda, acertó dos más para colocarse con 21. Encarni, por su parte, acabó con 17 aciertos, pero solo 14 segundos.

La almeriense afincada en El Escorial (Madrid), alcanzó los 21 aciertos, pero solo le quedaron 4 segundos en su marcador. "Creo que podría decir alguna más", admitió la concursante.

"Pero, por mi parte, firmo la paz", señaló la participante, pero Marta exclamó: "¡No me hagas eso!". Leal les informó que estaban empatadas a 21 aciertos.

Marta y Encarni comparten reflexiones como si dos amigas de toda la vida estuviesen jugando desde el sofá de casa. Este momento acaba de pasar a la historia de #Pasapalabra. 🤣🤣🤣 #Pasapalabra748

— Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 18, 2023

"Yo no digo nada, Encarni. No sé si me voy a arriesgar... Me has puesto, de repente, en un compromiso", le respondió Marta mientras el conductor del programa les advertía que cada una tenía que jugar a lo suyo.

"Pues voy a jugar", aseguró Encarni antes de lograr su acierto 22 a falta de un segundo. Finalmente, se le acabó el tiempo, y todo quedó en manos de la tarraconense.

Marta acertó la V, empatando a 22. Tras escuchar al presentador leer el enunciado de las otras preguntas, decidió empatar con su rival y así evitar las dos La Silla Azul en el próximo programa.