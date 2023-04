Sale a luz el motivo por el que Chanel Terrero no ha sido invitada a actuar en Eurovisión 2023

Desde el pasado lunes 17 de abril el nombre de Chanel Terrero lleva acaparando las noticias que tiene que ver con Eurovisión 2023. Fue ese día cuando la BBC publicó el listado de invitados que actuarán en la final del 13 mayo.

Entre ellos se encuentran los ucranianos Kalush Orchestra, el británico Sam Ryder y la sueca Cornelia Jakobs. Estos artistas están dentro del top cuatro de los finalistas de la edición de 2022, primeros, segundo y cuarta, respectivamente.

Quien no está en esta lista es, precisamente, Chanel Terrero. La intérprete de SloMo no ha sido invitada por la cadena británica a actuar en Liverpool y ya se ha conocido el motivo por el cúal no estará presente este día.

Ha sido el diario Nius quien se ha puesto en contacto con el equipo responsable de Eurovisión en la BBC para preguntarles el porqué no han invitado a la artista española. Aunque la televisión británica no quiso hacer "ningún tipo de comentario oficial al respecto", hay una explicación interna.

Tal y como ha conocido el medio citado, "la española no encajaba en la escaleta del espectáculo que tenían planeado para el festival por razones creativas".

Así pues, esto no sería una decisión personal, si no un acuerdo relacionado con los criterios televisivos, pues la estética de la hispano-cubana no concuerda con el estilo que este año le han querido dar al festival.