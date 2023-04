Los productos y servicios que más han bajado en el último año y se han salvado de la quema de la inflación

El frenazo de la inflación en marzo, donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) cayó hasta el 3,3%, 2,7 puntos menos que en febrero y el datos más bajo en año y medio, no ha supuesto en líneas generales un alivio para los consumidores españoles.

En realidad, el coste de la vida, aunque menos, sigue subiendo y la inflación subyacente, más precisa en el corto y medio plazo al no tener en cuenta los elementos más volátiles, como los alimentos no elaborados (frutas o verduras), la energía (gas, luz, etc.) y el combustible, continúa disparada al 7,5%, apenas una décima por debajo del récord histórico de febrero.

Y lo mismo ocurre con la cesta de la compra. La variación del IPC de los alimentos se moderó apenas una décimas hasta el 16,5%, tras marcar en febrero un registro sin precedentes del 16,6%.

Pese a esta subida que ha experimentado la vida de forma generalizada, hay algunos productos y servicios se han salvado de la quema de la inflación y que se han abaratado en el último año.

Lo que más ha bajado desde marzo de 2022 es el precio de la luz, cuyo coste han descendido más de un 51,8%, según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según datos ofrecidos por la OCU, la factura media de la luz en la tarifa regulada se situó en marzo del año pasado en 143,03 euros frente a los 61,70 euros de marzo de este año.

Otros productos energéticos que están más baratos son los combustibles. La gasolina (-12,6%) y el diésel (-15,3%) han rebajado su precio después de hace un año su precio se acercase a dos euros por litro. Por su parte, las bombonas de butano y propano, que aún usan millones de hogares, han sufrido un descenso del 4,8%.

Un autobús de la EMT pasando por Cibeles. A. Perez Meca

Más barato coger el bus, Metro y tren

También se han abaratado los servicios de transporte. En este caso, a la reducción en el coste de la energía y los carburantes se une el hecho de que las administraciones públicas han subvencionado el precio de los billetes de autobús, Metro y tren. Además, en el caso del sector ferroviario, la entrada de nuevos operadores en determinados corredores (Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia...) ha propiciado una bajada de las tarifas al aumentar la competencia.

La mayor bajada la han sufrido los billetes de autobús (-25,1%) y Metro o tranvía (-24,2%) mientras que viajar en tren es un 6,6% más económico.

Otra de las categorías en las que podemos encontrar mejores precios que hace un año es en la telefonía. Tanto los servicios de telefonía móvil (-4,8%) como los dispositivos telefónicos (-6,7%) han sufrido variaciones a la baja, al igual que las cámaras de fotografía y vídeo (-6,8%).

Por otra parte, comprar un ordenador personal cuesta un 5,7% menos. En general, los consumidores se muestran más cautos ahora en la adquisición de productos tecnológicos debido a que priorizan el gasto en artículos de primera necesidad debido al aumento del coste de la vida, coinciden los expertos en consumo.

Por último, el INE refleja un descenso de precio en algunos productos médicos (-3,6%) que no son estrictamente de venta en farmacias (pasta de dientes, mascarillas, tiritas o gasas...) y en la compra de gafas graduadas y lentes de contacto (-1,1%).