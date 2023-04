Los VTC tradicionales convocan una manifestación en Barcelona el próximo martes y amenazan con protestas semanales

Los conductores de vehículos que usan licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) pero que no forman parte de plataformas como Uber han convocado una manifestación ante la sede del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el próximo martes para protestar por los perjuicios que los provoca la regulación del sector que los asimila a las plataformas digitales.

"Pedimos ser categorizados fuera del ámbito de VTC plataforma con una regulación adecuada", han afirmado la Asociación VTC-Gran Turismo. La entidad ha lamentado que la situación es "insostenible", después de cuatro meses y medio de "inseguridad jurídica" con centenares de vehículos que no pueden trabajar. Por eso, ha afirmado que si no pueden circular por la "lentitud administrativa", convocarán protestas semanales hasta que se los escuche.

Los VTC tradicionales han lamentado la "inoperancia" del Govern y del AMB, de la que depende el Instituto Metropolitano del Taxi, que es el ente que emite las licencias urbanas que les permiten circular. Como resultado del filtro impuesto, "centenares de vehículos no pueden hacer su normal actividad".

Del mismo modo, han reclamado no ser multados mientras dura la tramitación, porque si no, consideran que tienen que pagar la "lentitud administrativa". También han pedido no recibir multas por la obligatoriedad de hacer días festivos, una "medida obsoleta y que afecta a la imagen ante los clientes".

Por todo ello, han asegurado que si no pueden trabajar, disponen de "mucho tiempo libre para convocar movilizaciones semanales hasta ser escuchados".