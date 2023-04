Fabiola Martínez se pronuncia sobre la nueva ilusión de Bertín Osborne: "Me he visto parecida en un par de imágenes"

Este miércoles ha amanecido con la noticia de que Bertín Osborne podría tener una nueva ilusión: el cantante ha sido pillado con Marlises Gabriela Guillén. Y ahora Sonsoles ha hablado con su exmujer, Fabiola Martínez, quien se ha mostrado muy cordial con la situación.

La exmujer del también presentador se habría enterado por la prensa: "No tenía ni idea, no me había dicho nada en ningún momento". "¡Qué guapos, qué pareja tan bonita!", ha expresado al ver la fotografía en el programa de Antena 3.

"Ayer tuve un día duro y no tuve tiempo de ver nada. Además, nadie me mandó un mensaje, pero Bertín me mandó un audio", ha contado junto a Sonsoles Ónega. "Me dice: 'Han salido unos titulares, pero son una chorrada, no tiene importancia'", ha contado Fabiola.

"Busqué y encontré la portada, pero no tuvo mayor importancia", ha detallado. Sin embargo, Fabiola ha contado que Osborne le pidió que leyera la entrevista. "Cuando lo leí le mandé un audio diciendo que no se preocupara, que no me tenía que dar explicaciones, pero no me ha contestado".

La colaboradora del formato de Atresmedia ha contado que no le importa, pero que "si es algo serio hay que hablarlo por los niños". Fabiola ha contado una anécdota donde coincidió con Marlises: "Fuimos un grupo muy grande a una bodega y él estaba con dos chicas, y una era ella. No me dijo nada".

"Yo me veo en la situación de él y me parece muy difícil volver a ilusionarte y gestionarlo en nuestro entorno", ha manifestado la colaboradora. "Se parece a ti", le ha dicho Ónega. "Me he visto parecida en un par de imágenes", ha reconocido Fabiola.

Por otro lado, se ha puesto en el lugar de la joven: "Si ella lo está confirmando y él le quita importancia... Yo me ofendería"."No lo tiene fácil para introducirla. No sé si tiene miedo o no es la persona todavía, o no es el momento", ha opinado la exmujer del cantante. "Es todo tan Bertín... Es tan él", ha expresado.