Bertín Osborne, sobre su vida de soltero: "Me estoy divirtiendo muchísimo"

Bertín Osborne tiene varios proyectos preparados para los próximos meses. Si bien vuelve a la televisión con una nueva temporada de Mi casa es la tuya, está también preparando una nueva gira de conciertos con la que viajará dentro y fuera de España.

Así lo ha contado en una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!, donde el cantante ha querido aclarar cómo se encuentra su vida sentimental.

"Vivo solo en Sevilla y me divierto, salgo por ahí, voy a eventos y conozco a gente", comienza el presentador, confirmando así que no tiene "relación de pareja con nadie". "Ni con Gabi tampoco", añade, que es la última mujer con la que se le ha relacionado.

"Salgo con amigas y no tengo ningún rollo de enamoramiento ni nada serio", prosigue en sus declaraciones, asegurando que la última vez que le dijo "te quiero" a una mujer fue a Fabiola Martínez, su exmujer con la que comparte dos hijos, Noberto y Carlos.

Precisamente de ellos también ha querido hablar en esta entrevista, pues ha apuntado que viaja a Madrid "un par de días a la semana" para verles. "Me paso las tardes con ellos y con Fabiola muchas veces. Si tengo que ir a Madrid por trabajo, voy, y si no es por trabajo voy también, pero para ver a los niños", comenta.

Así pues, y para zanjar el tema acerca del compromiso sentimental, Bertín Osborne alega que está disfrutando de su vida de soltero: "Me lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo muchísimo".

Sobre su gira de conciertos, ha comentado que va a estar en "un par de países" y que en España tiene ya "diez o doce fechas firmadas". "Hasta que no pasen las elecciones no se cierra la gira totalmente porque ahora mismo están los ayuntamientos que no saben lo que va a pasar", detalla.

Por último, y para cerrar la conversación, ha querido hablar de su físico, el cual fue muy comentado tras una de sus portadas, precisamente de la revista citada, donde aparecía con una camiseta de tirantes dejando ver sus brazos musculados.

"Estoy ahora mismo mucho más delgado y más en forma que cuando hice las fotos. Estoy duro como una piedra", comenta entre risas respondiendo a la última pregunta.