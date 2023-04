Quién es Marlises Gabriela Guillén, la nueva "amiga especial" de Bertín Osborne

Una mujer podría haber devuelto la ilusión a Bertín Osborne, según adelantaba la revista '¡Hola!'. Después de haber anunciado su separación con Fabiola Martínez el pasado 17 de enero de 2021, tras dos décadas juntos y dos hijos en común, el cantante podría tener una "amiga especial", tal y como lo ha calificado su entorno. Se trata de la modelo y empresaria, Marlises Gabriela Guillén, propietaria y directora de un centro estético en la ciudad de Madrid.

Según detalla la citada revista, se conocieron hace justo un año, en el mes de abril de 2022, durante la campaña de la firma El Capote. "Es una amiga especial, como tengo otras muchas amigas especiales. La he visto ocho o diez veces, y ha estado en mi casa aquí, en Sevilla, con amigas en dos o tres ocasiones", asegura Bertín Osborne en una entrevista para ¡Hola!.

"La quiero muchísimo y amiga mía, fenomenal"

Marlises Gabriela es empresaria y tiene una clínica de estética en Madrid, que se denomina MGG Beauty, detallan en 'Vanitatis'. También es modelo, al haber sido imagen para firmas de moda, como es el caso de El Capote, donde conoció al cantante.

"Llevo dos años y medio separado, y divorciado también una temporada larga. Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana y tengo 50 amigas. Entonces, si a cada amiga que tengo se le pone la etiqueta de 'novia', vamos a tener que escribir una enciclopedia", ha explicado el propio Bertín Osborne, asegurando que no tiene ninguna intención de enamorarse.

La joven empresaria ha estado en casa del cantante en varias ocasiones con más amigas de Sevilla. "Un fin de semana se quedaron aquí dos o tres, lo más normal", asegura en la entrevista. "Es encantadora, simpática, muy guapa y además es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte", cuenta. Marlises también hace presoterapia, asegura Bertín. "La quiero muchísimo y amiga mía, fenomenal. Que es mi novia, no, y que estoy enamorado, no".