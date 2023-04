Así es el misterioso dragón azul, el molusco que ha reaparecido en Alicante después de tres siglos

Durante el verano de 2021, cerca de tres siglos después sin noticias, aparecieron de nuevo en las playas de la costa de Alicante (Comunidad Valenciana) varios ejemplares de dragón azul (Glaucus atlanticus), un pequeño molusco invertebrado de aproximadamente 3 o 4 centímetros de dimensión. Como explican los expertos del portal meteorológico Eltiempo.es, esta especie pertenece a la familia de los gasterópodos nudibranquio, esto es, las famosas babosas marinas.

Concretamente, el 19 de agosto de 2021, unos bañistas alertaban de la presencia de tres misteriosos moluscos en la orilla de la cala de Las Estacas, en Orihuela. Poco después, el 21 de agosto, sucedía el mismo hecho en la playa de La Mata, en Torrevieja, cuando aparecían tres ejemplares más.

Primera vez que llegan al litoral mediterráneo

"Los coordinadores de socorrismo de estas dos importantes localidades turísticas alicantinas nos contactaron y, al recibir las fotografías y vídeos, ya sabíamos que nos encontrábamos ante un hecho excepcional: la primera vez que se tenía constancia de la arribada al litoral mediterráneo de la Península Ibérica de los siempre espectaculares dragones marinos azules", explican en un artículo publicado recientemente en la revista Quercus, Juan Antonio Pujol, Raquel López y Nicolás Ubero, miembros del Grupo de Transferencia del Conocimiento 'Biodiversidad y zoología aplicada' de la Universidad de Murcia.

Los seis dragones azules que se encontraron en el litoral mediterráneo fueron hallados vivos, aunque a las pocas horas fallecieron. "Además de transmitir las sugerencias oportunas a ambos servicios de socorrismo por si aparecían más ejemplares, tratamos de averiguar si habían llegado también a los otros dos municipios vecinos: Pilar de la Horadada y Guardamar del Segura. La respuesta fue negativa. Sin embargo, un año después, la suerte nos permitió ampliar los datos", apuntan.

Un ejemplar de dragón azul Wikimedia

¿El dragón azul es venenoso?

Este extraño molusco habita en el océano y en las aguas templadas, sobre todo en regiones tropicales y ecuatoriales, "aunque también se han avistado ejemplares en Sudáfrica, Australia e incluso en aguas europeas", indican en Eltiempo.es. Se identifica fácilmente por sus tonalidades azules y plateadas, así como por "sus seis extremidades ramificadas".

La picadura de este molusco es venenosa, puesto que "en sus extremidades se acumulan las toxinas urticantes de las medusas que come". No obstante, según los especialistas, su picadura no es extremadamente peligrosa. Los síntomas son parecidos a los de la picadura de medusa, que incluyen picor, escozor, hinchazón y enrojecimiento de la zona afectada. En determinados casos, "la picadura de dragón azul puede provocar vómitos, malestar general o alergia aguda", según el estado de salud de la persona afectada.