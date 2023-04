Un reportero vive una tensa conexión en 'Cuatro al día' al colarse un espontáneo en directo: "He sentido cabreo y risa"

Las cámaras de televisión siempre son muy llamativas y muchos son los que, al verlas, se quedan mirando para saber qué están grabando. Sin embargo, una cosa es ser un curioso y otro un espontáneo que puede entorpecer a los periodistas, que están haciendo su trabajo.

Adam Salvia, reportero de Cuatro al día, lo vivió en sus propias carnes mientras estaba informando sobre el gasto de agua de los campos de golf en plena sequía.

El joven estaba en mitad de la calle hablando a cámara durante una conexión con el programa cuando, de repente, apareció por detrás un espontáneo que se puso muy cerca de él e hizo el gesto de victoria con los dedos.

En pleno directo, el hombre siguió sin moverse pegado al reportero mientras él intentaba continuar con su trabajo con normalidad. Finalmente, el ciudadano anónimo se apartó y, cuando Salvia terminó la conexión, empezó a aplaudirle.

El operador de cámara, Carlos Hernández, mostró en redes lo que pasó después de acabar su trabajo, pues siguió grabando. "Lo que nos ha pasado en directo refleja las muchas situaciones que vivimos con gente que nos interrumpe cuando estamos trabajando", dijo, aunque lo cierto es que ambos periodistas fueron amables con el hombre y se tomaron con humor su aparición.

"Muy bien. Toma buena", le dijo el espontáneo tras parar de grabar. "Lo siento. Oye, si lo subes...". En ese momento, el cámara le informó de que había sido en directo y le había visto "media España".

"Veía una presencia aquí a mi lado", dijo, aún tenso, Adam Salvia después de que el hombre se fuera. "Por un momento he sentido medio cabreo medio que me estaba aguantando la risa. Yo es que en situaciones de nervios me río, lo paso fatal, pero es que tu imagen era muy graciosa, con el otro al lado", se rio el cámara.

"Notaba la presencia, una cosa es que te pongas detrás y otra cosa es aquí", criticó el reportero. "Yo veía algo por el rabillo del ojo". "Alucino con que hayas aguantado tan bien y que no se te haya ido el texto", alabó Carlos Hernández y, por último, el reportero aseguró que "estaba temblando" y lo había pasado fatal.