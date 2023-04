¿Utilizas bien los envases alimentarios? Más de la mitad de los consumidores no sabe que un mal uso podría contaminar la comida

Uno de cada dos consumidores usa incorrectamente los envases alimentarios, lo que aumenta el riesgo de que las sustancias que los componen migren al alimento que contienen, según revela una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en colaboración con Euroconsumers a 1.048 personas de entre 18 y 74 años.

El estudio -cuyos resultados se han dado a conocer este mes de abril- constata que apenas el 47% de los encuestados sabe que algunos envases podrían liberar sustancias químicas cuando entran en contacto con alimentos ácidos (como el tomate troceado) y grasos (un guiso con aceite, por ejemplo), en concreto los envases plásticos.

Además, añade que solo un 15% sabe que la migración de sustancias al alimento es más probable cuando se guarda caliente en el envase, igual que sucede cuando se emplean envases plásticos de un solo uso. Además, aunque los envases con el símbolo del microondas pueden calentarse en este electrodoméstico, el 27% de los encuestados no comprende el símbolo que garantiza su uso seguro en el microondas.

Asimismo, solo un 15% de los consumidores encuestados se considera bien informado sobre el riesgo de migración química del envase al alimento que contiene por lo que la OCU solicita al Ministerio de Consumo la realización de una campaña informativa sobre el uso correcto de este tipo de envases.

Además, ha enviado copia de los resultados a través del BEUC a la Comisión Europea con el fin de desarrollar una normativa que garantice que los materiales en contacto con los alimentos no supongan un riesgo para los consumidores.

Consejos para prevenir contaminaciones

A la vista de estos resultados, la OCU ha trasladado una serie de consejos prácticos que prevengan posibles contaminaciones entre los que figuran evitar utilizar envases viejos, desgastados o con sabor y olores raros; utilizar preferiblemente recipientes de vidrio, acero inoxidable o cerámica; ante la duda, priorizar envases con el símbolo del vaso y el tenedor; o evitar calentar tuppers de plástico en el microondas, mejor en un plato.

También aconseja que, al calentar, hay que respetar la temperatura máxima indicada por el fabricante; pide no reutilizar envases de un solo uso (tarrina de helado, botella de agua, etc), no emplear nunca envases de bambú mezclado con plástico y no usar papel de aluminio para envolver alimentos salados o ácidos.