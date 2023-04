Ahorrar en un contexto económico complejo como el que estamos viviendo los consumidores españoles por la subida constante del coste de la vida en los últimos tiempos no tiene que relacionarse necesariamente con renunciar sistemáticamente a la compra de determinados productos o privarse de realizar actividades de ocio.

Para lograr controlar los gastos, basta, en mucho casos, con hacer un consumo responsable en nuestra economía doméstica, la del día a día, una actitud que implica la toma de decisiones bien razonadas, reflexionadas y prácticas sobre los productos que se compran y que verdaderamente se necesitan.

Expertos en finanzas personales consultados por 20minutos coinciden en que una buena planificación financiera es clave en el ahorro y la gestión adecuada de nuestras cuentas, pero de la misma forma señalan que eso no implica renunciar a nuestros pequeños placeres o aficiones.

Por ejemplo, tener varias suscripciones a plataformas de vídeo o música quizá no sea necesario y con una sola puede bastar. También se puede limitar el ocio fuera del hogar y en lugar de salir al cine y a cenar todas las semanas podemos limitarlo a una al mes. Y tampoco es necesario tener diez pares de zapatillas porque seguramente con menos nos puede bastar o contar más gigas de datos contratados de los que realmente consumimos.

Asociaciones de consumidores también llaman la atención en la importancia de gestionar bien nuestros gastos fijos y en la necesidad de comparar precios constantemente para poder optar siempre por la opción que mejor se ajusta a nuestro bolsillo.

Consumir "conforme a nuestras posibilidades"

"La cuestión es hacer una optima planificación de gastos. Revisar cuál es nuestro gasto fijo periódico en cuanto a los servicios de energía, telecomunicaciones, seguros contratados... En todo lo que implique recibos que nos llegan de forma recurren hay que buscar las opciones más económicas que nos den una calidad y prestaciones similares a las que tenemos", afirma Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción.

Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), recomienda a los consumidores "moderación" y realizar un consumo "conforme a nuestras posibilidades económicas". Ruiz afirma que haciendo un consumo responsable "se puede ahorrar", pero recuerda que hoy en día la mayoría de españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes con la subida de la cesta de la compra, las hipotecas o los suministros básicos. "El coste de la vida se ha incrementado de media alrededor de un 50% respecto al pasado año", sentencia.

Cinco consejos para ejercer un consumo responsable

-Compara y luego decide. Es clave comprar precios entre diferentes superficies para poder obtener el mejor precio posible por el artículo que necesitamos. Te llevará algún tiempo, pero al final tu compra resultará mucho más satisfactoria.

-Revisa tus facturas. Debes dedicar tiempo a revisar tus facturas de móvil, luz y gas para comprobar que se ajusta a tus necesidades y que no estás pagando de más por disfrutar una mayor cobertura que en realidad no estás usando porque no te hace falta.

-Prescinde de suscripciones innecesarias. Netflix, Amazon, Disney, Spotify... Muchos consumidores están suscritos a plataforma de películas, series o música que infrautilizan. Hay que analizar bien y determinar cuáles usamos habitualmente y prescindir de las que no veamos.

-Haz una lista cuando vayas al supermercado. Si no quieres ir al súper y salir con más productos de los previstos inicialmente debes llevar una lista de la compra preparada y ceñirte a ella. Esto evitará que llenes el carro de la compa con caprichos.

-Reflexiona antes de comprar. Antes de comprar algún artículo o realizar un gasto, pregúntate si realmente lo necesitas. Tómate el tiempo que necesites para reflexionar. Así podrás evitar las compras impulsivas y tu bolsillo te lo agradecerá.

