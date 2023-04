Tarifas planas: el pago fijo que te puede ayudar a ahorrar o convertirse en un 'gasto vampiro' si no has hecho bien tus cálculos

Cuando al consumidor se le presenta una buena oferta económica por un servicio que necesita o algo a lo que no está dispuesto a renunciar su expresión suele reflejar una amplia satisfacción, consciente de que se puede ahorrar un buen pico.

En tiempos como los que vivimos, donde el coste de la vida no deja de aumentar, es habitual que las empresas ofrezcan interesantes incentivos para ampliar su clientela o mantener la que tienen lejos de los cantos de sirena de sus competidores.

Una de las fórmulas que se usa es ofrecer a los consumidores lo que se denomina una tarifa plana. En teoría, esto consiste básicamente en pagar una cantidad fija por un servicio independientemente del uso que se haga del mismo.

Esta práctica se ha popularizado más en los últimos tiempos sobre todo en las empresas energéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa...) debido al alza incontrolada del precio de los suministros de luz y gas y aprovechando que los clientes quieren evitar a toda costa llevarse sorpresas desagradables a fin de mes.

Estas compañías lanzan atractivas promociones con las te prometen -normalmente los contratos son de un año- ahorrar en tus facturas del hogar sin preocuparte por tu consumo al pagar siempre lo mismo. El problema es que, en ocasiones, la letra pequeña del contrato incluye penalizaciones si superas un determinado umbral, normalmente tu máximo histórico de consumo más un 30%.

Asociaciones de consumidores como la OCU o Facua consideran un "grave error" contratar este tipo de tarifas porque "todas ellas establecen un límite a partir del cual cambian de tarifa" y recomiendan siempre acogerse a la tarifa regulada por el Gobierno o apostar por una tarifa con un buen precio fijo, con la que pagas lo mismo todos los meses y que incluye una regularización a la finalización del contrato (la compañía te cobrará los kWh que hayas consumido de más y que no hayas pagado cada mes o te devolverá aquellos que no hayas gastado).

"Al contratar una tarifa plana se debe tener cuidado con el consumo mensual, puesto que las compañías generalmente establecen una serie de límites con penalizaciones en caso de superar el gasto marcado", advierte Selectra, una empresa especializada en la comparación de tarifas de energía y telecomunicaciones, en su página web.

¡Ojo con los 'vampiros'!

En el caso del sector de las telecomunicaciones, es común que las compañías oferten tarifas planas con datos y llamadas ilimitadas y podamos caer en el error de contratar el servicio sin revisar primero nuestro consumo real y valorar si nos compensa o no.

Porque pagar de más por disfrutar una mayor cobertura que en realidad no necesitamos supone caer en los llamados gastos vampiro, que son los gastos fijos que tenemos que pensamos que no podemos reducir o eliminar cuando en realidad no es así.

"Si son constantes pueden chupar el dinero hasta dejar sin vida tu cartera, pues se llevan el 30% del ingreso mensual", advierte la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México).

También existen otras tarifas planas relacionadas con el ocio que pueden suponer un gasto innecesario y convertirse en un gasto vampiro si no calculamos bien el uso que les vamos a dar.

Cinesa ha lanzado recientemente la Unlimited Card, una suscripción que te permitirá ir al cine todas las veces que quieras por un coste mensual desde 15,90 euros y anual desde 149 euros.

Por su parte, Parques Reunidos ofrece bonos con los que podrás acudir todas las veces que quieras durante un año a una serie de instalaciones de ocio determinadas (Selwo Aventura, Parque Warner, Parque de Atraciones, Faunia...) en función de la tarifa plana contratada. El bono más económico es el Selwo Costa del Sol (76 euros) y el más caro el Platino (279 euros).

En ambos casos, estas tarifas planas igualmente pueden llevarte al ahorro si eres un gran cinéfilo o acudes con asiduidad a este tipo de parques de ocio.

