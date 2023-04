En las últimas horas, los matinales informativos se han hecho eco del caso de una joven de 18 años que acudió a su centro de salud en Alicante puesto que presentaba un dolor en la parte derecha del cuerpo. Los sanitarios que la atendieron aseguraron que padecía ansiedad y la enviaron a casa medicándola con ansiolíticos.

Sin embargo, la joven seguía encontrándose mal e, incluso, empezó a perder el habla. Ante esto, sus familiares optaron por contactar telefónicamente con un centro hospitalario, donde los profesionales le aseguraron que lo indicado por el centro de salud era lo correcto y que, por tanto, no era necesario acudir al hospital.

A la mañana siguiente, los padres de la joven la encontraron en su cama, sin moverse. Había fallecido a causa de una meningitis. Este lunes, Ya es mediodía ha podido hablar con el padre de la joven: "Me han quitado a mi hija. A lo mejor habría tenido muchas posibilidades de sobrevivir".

"Si la hubieran cogido a primera hora, a las 9:00 horas, cuando mi mujer la llevó al médico, igual estaría viva y no metida en un nicho. Es una negligencia absoluta. No le encontramos sentido de ninguna forma, esto es un crimen", ha señalado el padre de la víctima.

Además, el hombre ha destacado que, cuando su esposa llevó a la joven al centro médico, solo "le tomaron las pulsaciones y nada más": "Le dijeron que se fuera para casa porque no había ningún problema. En casa, pasaron la tarde y mi hija no podía ni andar ni hablar, la chiquilla ya no coordinaba".

De la misma manera, el padre de la víctima ha apuntado que trató de reanimar a su hija cuando la encontró sin vida en la cama. Asimismo, los servicios de emergencias también intentaron la reanimación de la joven, sin éxito: "Ya no hubo nada que hacer. Mi criaturita ya no estaba, se había ido".