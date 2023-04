Los 25 años de fama de Belén Esteban: de limpiadora de casas a 'princesa del pueblo' y empresaria de éxito

Hace unas semanas, Sálvame le hizo un pequeño homenaje. La ocasión lo merecía. 25 años de fama y televisión no se cumplen todos los días. Eso es lo que ha hecho recientemente Belén Esteban, que celebra sus bodas de plata como personaje público.

"No soy más que ninguno de los compañeros que están aquí", declaró ella al respecto en el programa que cataloga como su "vida". "Sabéis que he hecho todo en Sálvame, pero es verdad que, desde que me pasó lo de la pierna, me he quitado días. Cuando acabe Sálvame, no quiero decir que no colaboraré en ningún programa, pero no trabajaré como aquí", añadió.

"Añoro esa Belén más inocente", le dijo Terelu. Se refería la presentadora a la que conocieron todos los españoles a finales de los 90, siendo solo una veinteañera, cuando era pareja de Jesús Janeiro, por aquel entonces uno de los hombres más famosos del país.

Así la recuerda este lunes Pronto, que hace un repaso a este cuarto de siglo de fama de la de San Blas. En aquellos momento, ella estudiaba para auxiliar de enfermería mientras se ganaba la vida como podía. "Cuidando niños, planchando, limpiando casas...".

Pero el fenómeno Belén Esteban comenzó no ahí, sino tras la ruptura con el torero, con quien tuvo una hija, Andrea. Concedió su primera entrevista en televisión a María Teresa Campos, hizo una exclusiva en una revista y, después, empezó en Antena 3 con Alicia Senovilla y en Sabor a ti, con Ana Rosa Quintana.

Fueron años en los que no paró de ingresar dinero, ya sea por estos programas como por sus múltiples exclusivas hablando del padre de su hija y de su familia. Entre tanto, nuevas relaciones llegaban a su vida, como Óscar Lozano o Danny DJ.

Más tarde, llegó el punto de inflexión: Sálvame, el programa que le cambió la vida. En ellos ha protagonizado momentos inolvidables como "ni que fuera yo Bin Laden" o "por mi hija mato".

Tal era su éxito que este se plasmó en un documental, La princesa del pueblo -sobrenombre del que está muy orgullosa, ya que, señala, se lo ha puesto el público-, y en unas campanadas junto a Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, tomó distancia y, tal y como ella ha confesado, por sus adicciones se tuvo que alejar más de un año de la televisión. Recuperada, volvió a la carga con nueva pareja, el que ahora es su marido, Miguel, y reality, GH VIP, del que salió como ganadora.

Han pasado los años y, aunque ahora tiene un perfil más bajo, sigue demandándose su presencia casi como el primer día. Entre medias, la ruptura con su representante, Toño Sanchís, tras la traición económica de este, una pandemia, una grave lesión de tobillo y varias secciones propias en el programa de Telecinco.

Además, ha dado un exitoso salto al mundo empresarial gracias a su marca, Sabores de la Esteban, y una selección de artículos que prácticamente vuelan en los supermercados.