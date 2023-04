El nacimiento de Ana Sandra, nieta de Ana Obregón, que ha recurrido a la gestación subrogada para, supuestamente, cumplir el último deseo de su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa de un cáncer, sigue ocupando gran parte de los espacios del corazón de los programas de nuestro país.

Este lunes, aprovechando la presencia de Alessandro Lecquio en el Club Social de El programa de Ana Rosa, Marisa Martín Blázquez ha apuntado que cada vez son más los rumores que apuntan que Ana Obregón estaría organizando el bautizo de Ana Sandra desde Miami.

La colaboradora, además, ha manifestado el deseo de la actriz de bautizar a su nieta con el mismo faldón que llevó su hijo Aless: "Pero es que el traje está custodiado por la familia de Alessandro y se encuentra en el palacio". Por su parte, el conde ha querido matizar las palabras de su compañera.

"Lo primero, en el tema de la Fundación... A la investigación para el cáncer se ayuda con fondos y ahí he hecho una grandísima labor, que son cuatro millones de euros", ha destacado Lecquio que, además, ha agregado: "La exposición pública en este contexto tan particular yo no la considero necesaria".

"Segundo, en lo del tema del faldón, cada uno es muy libre de elucubrar con lo que sea o quiera, pero que yo sepa, Ana no ha dicho nada de eso ni se ha pronunciado sobre eso", ha señalado Alessandro, a lo que Ana Rosa Quintana ha aclarado: "O sea, no os lo ha pedido a la familia, aunque todavía falta mucho para el bautizo".