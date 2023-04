El nacimiento de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, mediante gestación subrogada sigue generando una gran división de opiniones en nuestro país. Pese a esto, Alessandro Lecquio, abuelo de la pequeña, sigue manteniendo su palabra y, hasta el momento, se ha mantenido en silencio acerca de la decisión de su expareja.

El pasado viernes, Beatriz Cortázar anunciaba en El programa de Ana Rosa que la actriz podría regresar a España durante el mes de mayo para presentar el libro que comenzó a escribir su hijo y que ella se ha encargado de terminar.

Este lunes, Joaquín Prat ha preguntado a Alessandro Lecquio, presente en el Club Social del matinal de Telecinco, si acudiría a la presentación de la obra. Ante la pregunta del periodista, el conde se ha mostrado muy contundente.

"Yo, por respeto a mi principio de silencio, necesito no hablar más. Sabéis perfectamente que esta ha sido mi única postura desde el 13 de mayo de 2020 y, aunque en los últimos días he realizado algún comentario puntual por la presión que he sentido, mi deseo y mi necesidad es no volver a hacerlo", ha apuntado Alessandro Lecquio.

"Todo lo que piense y diga quiero hacerlo en la intimidad de mi familia, que para mí es lo único importante", ha sentenciado el conde. Por su parte, Joaquín Prat ha destacado que será "inevitable" que se comente si el conde acude o no a la cita.

"La ausencia o presencia de Alessandro determinará o nos ayudará a entender, y no quiero yo interpretar tu presencia ni tu ausencia, pero se va a hacer. La gente va a tener una opinión en función de si te vas a involucrar o no en esta historia. Pero no porque consideres que está bien o no, sino porque consideras que es un proyecto o una iniciativa muy personal de Ana, que no es ni más ni menos que la madre de Aless", ha destacado el presentador.