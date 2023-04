El nacimiento de la nieta de Ana Obregón a través de la gestación subrogada sigue generando polémica en nuestro país. La última en manifestarse ha sido Isabel Gemio, que ha hablado con Espejo Público.

"Yo siempre he estado en contra de la gestación subrogada. No juzgo a las personas, creo que son las leyes, los gobiernos... Habría que llegar a un acuerdo casi internacional porque no creo que pasando la frontera las cosas tengan que cambiar. Yo no estoy a favor, creo que eso se hace por dinero, si no, que se haga como en Canadá, que no hay una compensación económica", ha destacado Gemio.

"Quien de verdad quiera hacerlo altruistamente, que hay gente así de generosa y maravillosa por el mundo, que lo haga. Pero no porque luego hay un tráfico, unas mafias y una gente pobre que lo hace por dinero. Yo no soy quién para decirle nada a Ana. Ella es mayor para tomar sus decisiones y cada uno hace las cosas a su manera. Ella puede resistir esa presión, yo no podría. Cada uno es como es", ha señalado la periodista.

Desde el plató del matinal, Sonia Ferrer se ha mostrado en la misma línea que la presentadora: "Yo soy contraria a la gestación subrogada. No creo que haya un altruismo detrás. Pero en ningún caso este discurso va en contra de Ana Obregón, esto me parece importantísimo. En su caso entran otros factores como la edad, el esperma de su hijo... que han abierto otros debates".

Por su parte, la psicóloga Lara Ferreiro ha apuntado: "A nivel psicológico, puede tener un conflicto de identidad, porque puede vivir a la sombra de su padre difunto, lo que le puede generar mucha confusión. A esto hay que añadir toda esa presión mediática, un posible duelo no resuelto de Ana Obregón que, muchas veces, actúa como una especie de sustitución o proyecciones. Hay personas que, en un delirio, piensan que es la reencarnación de su hijo".

"Las consecuencias psicológicas de esta niña, que las vamos a ir viendo a lo largo de los años, pueden ser atroces. Hay mucha probabilidad de eso", ha agregado psicóloga que, además, ha destacado que la gerontopaternidad está desaconsejada.