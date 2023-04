Pelayo Díaz asegura que se arrepiente de pedir el despido de la 'community manager' que criticó su 'look': "Se merece un ascenso"

Pelayo Díaz finalmente ha confesado que se arrepiente de su última polémica en redes sociales. El estilista recibió cientos de críticas hace una semana después de reaccionar de manera desproporcionada a un comentario de uno de sus looks.

Su conjunto de ropa en el que, en vez de llevar pantalones cortos, lucía un largo y ajustado calzoncillo, llamó tanto la atención que una usuaria de Instagram lo comentó con la palabra "No". Una palabra que encendió la llama de Pelayo.

Cuando el influencer descubrió que esta joven trabajaba como community manager para una marca de ropa de Inditex, llegó a amenazarla: "A partir de mañana vas a dedicar tiempo a buscar un trabajo nuevo".

Pelayo Díaz es un ser despreciable que pide que despidan a una chica por opinar que NO le gusta un outfit suyo.



Lo altivo y egocéntrico que es contestando… Que dé gracias de que opinen sobre sus outfits y no sobre su repugnante personalidad.



*El nombre de ella lo he tapado yo. pic.twitter.com/w2VQGKrMhf — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) April 11, 2023

Una respuesta de la que ahora se arrepiente, según ha confesado en Socialité este fin de semana. "No estuve del todo acertado, fue una reacción muy inmadura, lo admito", ha declarado ante las cámaras.

"Nunca pensé que se iba a generar tanto jaleo", ha añadido también: "Yo le contesté porque me llamaba la atención que una persona que es community manager se dedicar a sembrar el odio".

Es consciente de que "tiene que trabajar" en su personalidad "superimpulsiva", dado el alcance que tiene en redes sociales. "Los personajes públicos estamos un poco limitados a la hora de contestar a las críticas", se ha quejado.

Ha querido recordar que él también tiene sentimientos, aunque sea una cuenta pequeña la que le ataque. "¿Yo no puedo contestar porque soy un personaje público? Si tú comienzas un diálogo en redes, entiendo que lo que estás queriendo es una reacción por mi parte", ha reflexionado, asegurando que se sintió "ofendido" por el comentario.

"No he aprendido en todos estos años a respirar y no tener una respuesta emocional", se ha lamentado, asegurando que espera "que no la hayan despedido".

"Esta chica realmente se merece un ascenso por lo que ha conseguido: un gran alcance mediático para la marca, al margen de lo que ella ha sufrido", ha comentado para felicitar la joven por su trabajo: "Toda la gente que ha mencionado la marca, es incalculable el valor".

Aun así, a pesar de haber dicho que le gusta que sus fotos "generen conversación", prefiere que "cuando alguien ve algo que no le guste", no lo comparta negativamente: "Es como echar gasolina al fuego".