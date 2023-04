La respuesta de Pelayo Díaz a una joven que criticó uno de sus estilismos en las redes sociales ha dado mucho que hablar en las últimas horas. Así, los usuarios no han dudado en cargar contra el estilista que, este miércoles, se ha sentado en el plató de Ya es mediodía para responder en directo a sus haters.

Todo comenzó cuando el influencer compartió en su perfil las críticas de una joven a la que no le había gustado uno de sus looks y, para ello, no ocultó ni el nombre de usuario ni la fotografía de perfil de la chica. "Jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un 'no' gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece el trabajo de alguien", señalaba Pelayo.

Además, el estilista aseguró que ya no le apetecía "ignorar el tema" y, por ello, había decidido exponerse a "los bullies que hay en esta industria". De la misma manera, Pelayo apuntó que esperaba que la jefa de la joven supiera cómo estaba gestionando las redes sociales de la marca Stradivarius, donde trabaja la internauta que le criticó.

Desde el plató de Ya es mediodía, Joaquín Prat ha aplaudido el comentario de Pelayo Díaz: "Dando la cara. En fin, hay gente que tiene mucho tiempo libre. Yo opto por bloquear. Confieso que me cagaría en los muertos de más de uno, de hecho lo hago y luego le bloqueo. Si afecta lo que dicen, depende del día".

"Parece que, al final, las personas públicas no podemos contestar cuando se nos ataca directamente y se nos etiqueta en una foto para que veamos ese ataque", ha destacado el estilista que, además, ha agregado: "No es que yo me ofenda porque a alguien le gusta o no mi look. Después de quince años en redes, como entenderéis, entiendo que hay opiniones de todos los gustos. Para algo nos exponemos, la gente puede opinar, decir me gusta o no me gusta, para eso está la bandeja de comentarios y, como tal, lo acepto".

"El problema para mí es cuando veo que esta persona publica un story con mi foto y un 'no' gigante etiquetándome para que yo lo vea. Si me etiquetas es para tener una reacción mía y, cuando yo entro en su perfil, que es público, donde pone que es community manager de esta tienda, es cuando yo me quedo anonadado de que esta persona se dedique a lo mismo que yo, es decir, a las redes en moda. Y una persona que se dedica a las redes en moda y esparce odio de esta manera...", ha señalado Pelayo Díaz.

"El caso es que fue un tema muy concreto, no lo extendí porque no le guste mi outfit, me parece fenomenal que la gente opine. Y jamás pedí su cabeza. Por favor, gente, hay que leer más allá de los titulares. Yo en ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esta chica. Simplemente, deseaba que sus jefes vieran que se dedica a tirar por tierra el trabajo de los influencers, porque ella se dedica a trabajar con influencers. No me parece bien que iniciase un fuego y luego escondiera las cerillas", ha añadido el estilista.

"Creo que la gente que somos personajes públicos estamos muy desprotegidos porque se puede decir lo que sea de nosotros, pero nosotros nunca podemos contestar y cuando lo hacemos es porque no aceptamos las críticas. Esto no es como ir en un coche por la calle y que te digan que es feo porque estás en la vía pública y te puedo decir lo que me da la gana, no. El debate es que hay que respetar a todo el mundo y si enciendes un diálogo hay que atenerse a las consecuencias", ha sentenciado Pelayo Díaz.