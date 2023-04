Kylie Jenner y Timothée Chalamet, vistos teniendo una cita en una taquería: "Están pasando el rato juntos y conociéndose" 

La prensa estadounidense está indagando en la posibilidad real de que Kylie Jenner y Timothée Chalamet estén juntos y cada día que pasa es más probable que el rumor sea cierto. Si bien es verdad que no se han dejado ver en Coachella, donde la empresaria sí apareció, pero no así el actor, este pasado fin de semana vivieron una cita que puede ser la confirmación de su romance.

Desde que la cuenta de cotilleos de celebridades DeuxMoi diese el pistoletazo de salida a las habladurías, cada vez son más los detalles que se van conociendo de este romance un tanto sui géneris como el que están teniendo la influencer y el intérprete de Dune, Call me by your name o Mujercitas.

Ahora ha sido la revista People la que ha hablado con el entorno de la incipiente pareja. Y una fuente cercana a Kylie, de 25 años y madre de Stormi y Aire con el rapero Travis Scott, ha declarado que ella y Chalamet, de 27, "están pasando el rato juntos y conociéndose".

Jenner, de quien recientemente se confirmaba su soltería, estaría conociendo a Timothée después de que este haya sido relacionado sentimentalmente con Lourdes León, Lily-Rose Depp y Eiza González. Y para ello nada mejor que una escapada como la que protagonizaban este pasado fin de semana.

Fueron varios los paparazzis que fotografiaron al actor tras salir de una exposición de arte en Santa Mónica, en California. Lo que les llamó la atención fue que, en lugar de marcharse rápidamente del lugar, se quedó esperando a que alguien le recogiese, apareciendo poco después el Lincoln Navigator de Kylie frente a él.

A pesar de que los guardaespaldas de Kylie ocuparon la zona, el vehículo pronto partió siguiendo de cerca la Lincoln Escalade en la que iba Kylie, parando para comer en un Tito's Tacos, bajándose los guardias de seguridad y comprando la comida, quedándose la pareja dentro de uno de los coches durante media hora.

Más tarde, el coche de Kylie era fotografiado en el garaje de la casa del actor en Beverly Hills, por lo que sobreentiende que pasaron bastante tiempo juntos ese día.