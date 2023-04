Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la nueva pareja rumoreada de Hollywood

Muy poco después de que su hermana Kendall Jenner haya sido vista en varias ocasiones con el músico Bad Bunny, y después de otros dos incipientes parejas que han dejado ojipláticos a los fans del papel couché—las formadas por Emily Ratajkowski con Harry Styles y Selena Gomez con Zayn Malik—, Kylie Jenner y Timothée Chalamet han dado un golpe en la mesa de Internet al rumorearse que pueden estar juntos.

Todo ha empezado este fin de semana, cuando la famosa la cuenta de Instagram especializada en cotilleos DeuxMoi, que se basa en personas anónimas que les escriben dentro de sus casi dos millones de seguidores sobre parejas que han visto, ha recibido varios mensajes confirmando la relación entre la socialité y el actor de Dune, Mujercitas o Call me by your name.

Según las informaciones que ha obtenido la web, la fundadora de Kylie Cosmetics de 25 años y el intérprete, de 27 años, llevan viéndose desde principios de año. Concretamente, desde que ambos asistieron a la BFF Fashion Week, al desfile de Alta Costura Primavera 2023 que ofreció la firma Jean-Paul Gaultier en enero.

DeuxMoi ha publicado varias capturas de correos y conversaciones que ha tenido con sus fuentes en las que dan por hecho el amor entre ambos. "Puedo confirmarlo al cien por cien", ha apuntado uno de sus informantes. "He escuchado que ambos irán juntos a Coachella", ha apuntado otro usuario sobre el célebre festival, que tendrá lugar desde el 14 al 23 de abril.

Tras ello, ha aparecido en las redes un un vídeo de aquel mismo evento de moda del pasado enero en el que habrían comenzado a verse tras conocerse en persona, si bien otra de las fuentes ha asegurado que la empresaria y el nominado al Oscar ya pasaron juntos la noche de fin de año en Aspen.

Otro usuario ha añadido que iba en un vuelo este mismo año con el actor y que el destino de este eran unas vacaciones en las Islas Turcas y Caicos. Casualmente, la modelo era fotografiada en aquellas mismas fechas en dicho archipiélago Atlántico.

timothée chalamet and kylie jenner… pic.twitter.com/s1wexpjq77 — line (@liIyvogue) April 6, 2023

Bad Bunny con Kendall, Harry Styles con Ratajkowski, Selena con Zayn, Timothée con Kylie…. neta qué pedo con los crossover, quién escribió este guion? pic.twitter.com/KSnn0WSj12 — KBˇ (@Karenxsia_BM) April 7, 2023

Kylie Jenner and Timothée Chalamet are rumored to be dating. pic.twitter.com/fOeyfwQgKo — Pop Tingz (@ThePopTingz) April 7, 2023

Por ahora, ninguno de los dos ni sus representantes han ofrecido declaraciones al respecto, si bien ello no ha evitado que las redes se hayan llenado de memes de sorpresa por la pareja, ya que para los usuarios se trata de uno de los romances más aleatorios de los últimos tiempos.