Sale a la luz el 'tonteo' entre Makoke y Ginés Corregüela: "No me hace ninguna gracia"

Ginés Corregüela se ha convertido, por méritos propios, en uno de los concursantes que más protagonismo está teniendo en la presente edición de Supervivientes. Y lo es, sobre todo, por su intensa vida más allá del concurso de supervivencia. En ella ha saltado a la palestra otro nombre del universo Telecinco: Makoke.

Ha sido el propio tiktoker el que se ha confesado con sus compañeros y ha asegurado que tuvo un tonteo hace unos meses con la colaboradora de Fiesta.

Una confesión que emitieron este domingo en el programa donde colabora y que no sentaron nada bien a la modelo. "No me hace ninguna gracia, me parece absurdo", afirmaba, muy seria.

"¿Me va a decir este que yo he tonteado con él? ¿Por ser educada ya se dice que he tenido un tonteo? Me fastidia que se equivoque la buena educación con un tonteo", aseguraba la colaboradora, subiendo el tono de enfado.

Por su parte, sus compañeros no daban crédito a la actitud de la tertuliana. Emma García, tras ver a su compañera así, le dijo: "Nunca te he visto tan enfadada porque hayas tonteado o hayan tonteado contigo". "No seas clasista, pobre Ginés", añadía con sorna Raquel Bollo.

En ese momento, el programa emitió imágenes del momento entre Makoke y Ginés Corregüela. "Ahí hubo tonteo, tonteo, tonteo…", opinaba Amor Romeira tras verlas.