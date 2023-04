Letizia y su guiño a una joven que retrata la sociedad que ya no puede dejar de grabar

"Todo el rato me grabas, ¿no? ¡Hola!, ¡Hola!, ¡Holaaa!". La reina Letizia bromea con la cámara de una joven participante en un encuentro del Tour de Talento de la Fundación Princesa de Girona, que se ha celebrado esta semana en Córdoba.

La imagen se ha viralizado velozmente. Por espontánea, por cercana pero, también, por descriptiva de la sociedad en la que vivimos, donde a los reyes ya no les tardan años en pintar sobre cuadros ecuestres y ya podemos grabarles con nuestro propio móvil de tú a tú. Incluso quizá interactuen con nuestra grabación. Como hace Letizia, rápida de reflejos, en este vídeo que ha compartido @elenaaluquee_ en su cuenta de TikTok.

La alumna, ilusionada, ha colgado este instante con un contundente: "sigo sin creerme que he visto hoy a la reina". TikTok es el diario de las nuevas generaciones. Ahí se informan y ahí comparten su forma de entender el mundo, ya sea bailando, reflexionando o simplemente mostrando su día a día. Elena estaba grabando a la reina en el recorrido en el que saludaba el personal, pero las casualidades hicieron que la monarca se quedara parada justo delante de ella. Y ella no pudo parar de grabar, y siguió apuntando, desde abajo, durante la conversación.

A Letizia no le pasó desapercibido el móvil al quite y lanzó ese 'hola' cómplice a un siempre desfavorecedor plano contrapicado de la cámara. Estampa que, en el fondo, retrata cómo los nativos en redes sociales han interiorizado que los momentos especiales son menos especiales si no reciben muchos likes en Instagram o TikTok.

Ese descriptivo, simpático y libre de protocolos: "Todo el rato me grabas, ¿no?" de Letizia también habla de cómo no podemos quitarnos en la ansia del móvil e intentar degustar con nuestros propios ojos situaciones que sentimos únicas para nosotros. Porque si no lo grabas, parece que no existe. Si no lo grabas, no estará validado por nuestro contorno virtual que ya es tan importante como el entorno físico.

Hay que almacenar recuerdos digitales, pues. Todo el rato. Mejor si es con encuadres que transforman la monótona rutina diaria en hitos excepcionales. Y, claro, si te encuentras de frente con la reina como vas a osar en parar de grabar y guardarte el móvil en el bolsillo. No, no puedes permitirte dejar escapar la oportunidad de que la reina Letizia Ortiz sea una guest star de tu TikTok. Ni siquiera te planteas la duda existencial de grabar o no grabar por respeto. Lo natural es grabar. Porque si no lo publicas en tu perfil, se nos ha metido en la cabeza que lo vivido vale menos. Sin fardar con pruebas de haber estado allí, no hay paraíso.