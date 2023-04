Consultorio de Vivienda: "¿Puedo prohibir a un vecino alquilado el uso de la piscina o del ascensor si el dueño no paga la comunidad?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

No me deja en paz

PREGUNTA Vivo en una comunidad donde somos 5 vecinos únicamente. Llevo viviendo allí desde 2003, nunca he tenido ningún problema con ningún vecino, pero desde hace 3 años, la vecina de abajo, no me deja en paz.

Ella vive en el primero y tiene terraza, una terraza que no usa, únicamente tiene plantas. Cada vez que tiendo la ropa, como gotee un poco me la arranca y me la tira a su terraza y la deja allí tirada hasta que yo voy a pedírsela.

Ya me ha estropeado dos sudaderas, a una mochila le arrancó los cordones al tirar del tendedero y esta noche me arrancó el protector de la cama del niño y le rajó la zona del plástico, con lo que tengo que comprar otro.

¿Puedo hacer algo? No tengo otro sitio para colgar y yo no le estropeo nada en su terraza, solo cae agua, pero debajo no tiene nada. Gracias. Maite.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, la ropa debe colgarse de forma que no chorree a la vivienda de abajo para evitar molestias. En segundo lugar, debe colgarse de forma que no invada parte de los linderos de esta vivienda, que entiendo que así es si puede arrancar la ropa. Mi recomendación: cuelgue la ropa a menor altura, con mayor centrifugado que evite que gotee y aquella ropa delicada la puede tender en el interior de su casa, como p.ej. el baño.

Con los videojuegos

PREGUNTA Tengo un vecino que noche tras noche (incluso a altas horas de la madrugada), se dedica a jugar a videojuegos profiriendo altas voces. He hablado con él y persiste en su incívica actitud. También se lo he comunicado a los administradores del inmueble de palabra y por burofax, pero todo sigue igual, por lo tanto: ¿qué otras medidas puedo tomar si sus voces no superan el nivel de decibelios permitidos pero igualmente son muy molestas y perturban mi descanso? Gracias.

PD- En el inmueble donde habito no existe comunidad de vecinos como tal, pues todos somos inquilinos y todas las viviendas alquiladas pertenecen a una comunidad de bienes. También la opción de mudarme de vivienda en estos momentos es inviable. Gracias otra vez

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si no supera el nivel de decibelios permitido no tiene de posibilidad de iniciar acciones en vía administrativa. No obstante, puede informar de los hechos a la propiedad a ver si pueden adoptar alguna medida. Otra opción, si su economía se lo permite y le autoriza a ello la propiedad, es proceder al aislamiento de la vivienda.

Cuido de no mojar

PREGUNTA Tengo un colgador de ropa con toldo azul, el cual cuando llueve se llena de agua... Y cuando lo abro para recoger mi ropa seca cae el agua al patio. Siempre miro hacia abajo por si hay gente asomada o ropa sin tapar y no mojar.

Pero tengo a una vecina del bajo y otra de dos pisos más arriba del portal de más abajo que me están haciendo la vida imposible desde hace un año. Me insultan y me amenazan por el patio. Porque según ellas tiro el agua adrede.

He estado meses colgando la ropa dentro de mi casa porque no quiero ni escucharlas, recojo mi volador para que vean que todas las vecinas que tienen por arriba con volador..."tiran" agua al descolgar el toldo.

Yo ya no sé qué hacer más. Yo solo cuelgo y descuelgo la ropa teniendo siempre cuidado de no mojar a nadie si el toldo tiene agua...y aún así solamente me increpan a mí. A ningún vecino más le dicen nada, ni a los que sacuden las alfombras por la ventana, que está prohibido. No sé qué puedo hacer. Mi administrador lo sabe..., ha indagado y no hay ley que ampare esta tontería. Ayúdenme. Por favor. Gracias. Lorena

RESPUESTA DE LA EXPERTA La única opción que veo es que antes de recoger el volador proceda a recoger el agua con un cubo o similar y de esta forma evite que caiga el agua al patio.

Sin acceso al parque interior

PREGUNTA Mi problema es que en mi comunidad hay un propietario que teniendo el apartamento alquilado no paga la cuota de la comunidad, y mi pregunta es si a los inquilinos se les puede prohibir el uso de los servicios comunes, como es la piscina, un parque interior y el ascensor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tras la última reforma de la LPH, en concreto el art. 21.1 de la LPH señala lo siguiente:

“La junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones, siempre que no puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la habitabilidad de los inmuebles(…).”

En consecuencia, la comunidad podrá probar que el propietario moroso no pueda utilizar instalaciones comunes de carácter recreativo como la piscina o el gimnasio pero no así el servicio del ascensor. Esta medida es aplicable igualmente a los inquilinos.