María José Catalá: "Mis primeras medidas serán un plan de choque de limpieza y una bajada de impuestos de 67 millones"

La candidata del PP, María José Catalá (Torrent, 1981), afronta su segundo intento de conquistar la Alcaldía de València. La también número dos del partido a nivel autonómico y presidenta local expone su modelo de ciudad y desvela sus primeras medidas si se hace con la vara de mando municipal tras las elecciones del 28 de mayo.

¿Qué han supuesto los ocho años de gestión de Compromís y PSPV?Decadencia. En los últimos ocho años València ha perdido mucho posicionamiento nacional, ha dejado pasar oportunidades únicas como la Copa América, no hemos capitalizado inversión extranjera, no somos competitivos desde el punto de vista fiscal y no hay ningún proyecto de ciudad identificable más allá de la continuación de los que había anteriormente y de las ocurrencias en materia de movilidad, las imposiciones ideológicas del alcalde o la demagogia de iniciativas como la jornada de cuatro días.



Limpieza y jardinería son las áreas con más quejas. ¿Qué hará en estos ámbitos si es alcaldesa?Formalizar inmediatamente el contrato de limpieza, que lleva un año y medio bloqueado, analizar la situación de todos los barrios y distritos , activar un plan de choque que haga que la ciudad recupere una sensación de aseo óptima para ser la tercera capital de España y sobre todo intentar que estos contratos sean una prioridad del Ayuntamiento en la gestión.

¿Cuál sería la diferencia más perceptible respecto a Ribó?Lo primero es que se vería ese plan de choque de limpieza en la ciudad, que sería espectacular y que la gente percibiría rápidamente. Lo segundo, que el 1 de enero de 2024 entrarían en vigor las ordenanzas fiscales aprobadas en octubre-noviembre de 2023 para bajar los impuestos en 67 millones de euros a los valencianos.

¿De qué forma lo haría?Eso supone bajar el 20% del IBI a todos, bonificar el 95% de la plusvalía en el caso de herencias familiares o transmisión de negocios familiares, bajar el impuesto de vehículos de tracción mecánica, bajar el canon de saneamiento, que ha subido un 200% en los últimos años, y bonificar el IAE para nuevos comercios y negocios. La política fiscal del Ayuntamiento ha de ser sensible al contexto en el que vivimos. No puede ser que en los últimos ocho años se hayan subido los impuestos en dos ocasiones y que se recauden 88 millones más que en 2015, lo que supone 100 euros más por persona.



¿Que opina de la ejecución presupuestaria?La recaudación ha sido bestial con una política impositiva salvaje que pasa por impuestos, multas y sanciones y que no da tregua a los ciudadanos. En cambio, la ejecución de inversiones está entre un 20% y un 30%. Es una estafa y una vergüenza que a la gente le cobres el doble de impuestos que el año pasado y que ejecutes un 2,9%.

El alcalde admitía en 20minutos que la vivienda será una de sus prioridades si continúa.Ribó y el PSOE han construido 14 VPO y hay 8.000 personas en el registro de demandantes de vivienda asequible. Ese es su balance y lo que pueden ofrecer de cara al futuro. Sinceramente, no es creíble que ahora les preocupe este asunto. Prometer ahora lo que no has hecho en ocho años es una falta de respeto a la inteligencia de los valencianos.



¿Cuál es su propuesta?Hay 15 parcelas de propiedad municipal que pueden dedicarse de forma inmediata a vivienda protegida. De ahí saldrían 1.032 de forma rápida y además desbloquear las grandes bolsas de suelo que esta gente ha tenido en los últimos ocho años: Benimaclet, el Grao, la Punta y Malilla. Se tienen que desarrollar reservando una parte muy importante a VPO y sobre todo analizando y reflexionando con consenso y con diálogo con los vecinos, pero no bloqueando por sistema.



¿Serían todas públicas?Promoción pública en aquello que podamos hacer directo y colaboración público-privada en todo lo que podamos también.

¿Daría un aprobado al Rialto en alguna materia?[Ríe]. Me ha gustado la iniciativa de abrir el balcón del Ayuntamiento a los vecinos, creo que se puede mantener, y durante el primer mandato hicieron una política de actividades culturales en todos los barrios de la ciudad que me pareció bastante razonable, cosa que también pretendo mantener e intensificar.

¿Cuál es su propuesta en materia de movilidad?La premisa de la que hemos de partir es sí a una movilidad sostenible pero siempre segura. Mi propuesta es unir el departamento de Movilidad con Seguridad, que vayan juntos para que todas las acciones de movilidad vayan de la mano de informes de Bomberos, Policía Local. Algunas acciones como la actual configuración de la calle Colón o algunos carriles bici son tremendamente inseguros a todas luces y no cuentan con informes de Bomberos. No puede ser que las personas con movilidad reducida, las que van con carrito o los mayores sufran en cada esquina.



¿Qué opina de la vía del urbanismo táctico para las reformas urbanas?Hay que revertir también esa política chapucera de urbanismo táctico a la que yo le tengo total aversión. Son soluciones provisionales chapuceras que han quedado mal, que son feas y que valen dinero. Yo abordo esta legislatura con el compromiso de no hacer chapuzas, sino de tomar decisiones serias: si hay que hacer la plaza del Ayuntamiento hagamos la mejor de España, la más bonita, la que mejor nos refleje para todo el que venga de fuera.

¿Revertirá el PP si gobierna alguno de esos proyectos?Mi planteamiento es hacer un plan de movilidad integral de toda la ciudad, revertir aquellas acciones que en este momento tienen puntos negros de seguridad, que son más que evidentes. No puede ser que pensemos en la calle Colón, nos levantemos con un capricho, al día siguiente que desaparezca el túnel de Ángel Guimerá… Me da la sensación de que la política está super poco planificada y hecha a golpe de ocurrencias. Hay que pensar en el primer anillo de la ciudad, en el segundo y en los accesos. No hay que olvidar que medio millón de vehículos entran a València todas las mañanas y salen todas las tardes noches.

¿Qué medidas concretas plantea?Hacer aparcamientos disuasorios en los principales accesos conectados con transporte público y reivindicar al Gobierno de España la mejora de Cercanías y a la Generalitat de FGV y poner en marcha la L10 completa, que me parece fundamental para unir la zona norte con la sur de la ciudad.

¿Qué puede hacer València para regular esa movilidad metropolitana que llega a diario?Por mi recorrido político, creo que soy la única candida a la Alcaldía de València que puede entender y entiende la necesaria conexión de la ciudad con su área metropolitana. He visto la película desde los dos lados. La gente viene a València a trabajar, a consumir, a comprar, a pasar el rato… no a delinquir. València ha vivido de espaldas a su área metropolitana y es una fortaleza, juntas son un millón y medio de habitantes que compartimos objetivos y vida cotidiana. No tiene sentido una València amurallada a su área metropolitana.



¿La responsabilidad es del Ayuntamiento o de la Generalitat?Fundamentalmente del Ayuntamiento. Si València quiere ser líder del área metropolitana puede. Podemos hacer una política metropolitana mucho más exigente de cara a la Autoridad de Transporte, que depende de la Generalitat. Si tenemos una posición de fortaleza, conseguiremos que el Consell tenga más y mejores proyectos.

¿Qué planes tiene para la EMT?Tener la mejor EMT de España, que se deje de hacer proyectos de plazas y cosas que no le corresponden. Que dedique todos sus recursos a un mejor transporte público, a aumentar la flota, a mejorar frecuencias, a recuperar líneas en el centro, donde se han perdido 15 en el entorno del Mercado Central y de la plaza Redonda.

¿Qué propone en materia cultural?Quiero convertir esta ciudad en la capital europea de la cultura. Podemos atraer un turismo especializado muy serio, de un perfil mucho más alto del turista actual que viene a València y tenemos la materia prima.

¿Sería un proyecto descentralizado?Sí. Hay problemas que pretendo resolver descentralizando. Las colas del padrón, por ejemplo, a través de las juntas de distrito y con una oficina móvil. Quiero potenciar los presupuestos participativos, pero de verdad, no como los actuales que no se ejecutan y que quiera sacar adelante el Ayuntamiento con el voto de 30 o 40 colegas. Y quiero también incentivar la actividad cultural a través de las juntas de distrito.

"Hay que desbloquear las 8.000 licencias para poder competir con otras ciudades"

Ha habido problemas en la concesión de licencias y con La Marina. ¿Qué propone el PP para atraer inversiones?Ahora es mucho más ventajoso establecerse en Madrid o en Andalucía que en València. Esta es hoy una ciudad cara, pero además no genera seguridad jurídica, ya que una licencia puede estar de dos a cinco años sin tramitarse, y los inversores nacionales y extranjeros no esperan tanto. Hay que hacer un plan de choque para desbloquear los 8.000 expedientes que hay en un cajón y hay que bajar los impuestos. Solo así estaremos al nivel de otras ciudades que están compitiendo y llevándoselo todo.

Su partido anunció que no aplicará la tasa turística. ¿De qué forma lo hará en la ciudad?Como han llegado a las elecciones y no han hecho la ordenanza, no hay que hacer nada para no aplicarla. Simplemente no tramitar la ordenanza. En cualquier caso, yo me niego a que València sea la capital de la turismofobia porque ni Benidorm ni Alicante ni Benicàssim ni ninguna ciudad turística la va a aplicar, incluso Gandia, gobernada por el PSPV y Compromís. El sector turístico de València no se ha recuperado los suficiente como para poner en marcha esta tasa y nos hará menos competitiva. No es momento y el compromiso del PP es no aplicarla.



¿Saldría adelante la ampliación norte del puerto con el PP?El único partido que no ha titubeado y desde siempre ha mantenido la ampliación como necesaria es el PP. Está hecha desde 2006, el dique está construido y yo, que soy de un signo político distinto, sí confío en los técnicos del Ministerio y de la Autoridad Portuaria cuando dicen que la DIA es lo suficientemente garantista en cuanto al impacto ambiental. Hay un doble discurso con la protección de las playas del sur y de la Albufera, pero no he visto ninguna inversión en regeneración ni un dragado serio. Y mientras no se pone ninguna pega a la ampliación del puerto de Barcelona.

¿Y qué opina respecto al acceso norte y su impacto en la ciudad?A mí me gusta mucho la solución ferroviaria que plantea Josep Vicent Boira, creo que es la más óptima. Pero, como no nos pongamos a reivindicar ya de forma muy clara y muy firme las infraestructuras necesarias en la ciudad (Corredor Mediterráneo, túnel pasante, canal de acceso…) no llegará.

"Aspiro a gobernar en solitario y con acuerdos puntuales; las coaliciones dificultan el día a día"

¿Qué sensaciones y datos tienen de cara a las elecciones de mayo? Algunos sondeos dan un empate entre bloques o ligera ventaja a PP-Vox.Nuestros datos son muy positivos. Tenemos una tendencia ascendente durante todo el mandato que se ha acentuado en el último año y medio. Está consolidado en todas las encuestas que el PP será la primera fuerza. No solo eso, en estos momentos nos sitúan entre 13 y 14 concejales, y eso nos pone en una posición de gobierno. No obstante, no me confío en absoluto. Pienso salir a jugar los noventa minutos de partido a muerte y a dejarme la piel en cada minuto. Pero tenemos que jugar un buen partido.

Siguiendo el símil futbolístico, ¿habrá partido hasta el final?Sí, y no aspiro a ganar en la tanda de penaltis. Quiero marcar goles desde el primer minuto, si es posible [ríe].

Si se da ese umbral de 13-14 concejales, ¿contempla acceder a la Alcaldía con mayoría simple y gobernar en solitario?Es una ventaja que prevé la ley en el ámbito de las elecciones locales. Aspiramos a ganar y a gobernar en solitario porque los gobiernos de coalición dificultan mucho el día a día de la ciudad y a veces son contraproducentes para el ciudadano. No soy una persona que cierre las puertas al diálogo, ni mucho menos, pero sé que un gobierno del PP en solitario es mucho más eficiente, más rápido, más ágil y con menos contradicciones internas. En ese objetivo estoy, en poder gobernar si puede ser en solitario y con pactos y acuerdos puntuales.

¿Qué novedades habrá en la lista electoral del PP?Repiten todos los concejales que me han acompañado durante estos cuatro años, porque han hecho un bueno trabajo, y se viene como número dos Juan Carlos Caballero, gran parlamentario y secretario general en la ciudad.



¿Tiene pensados perfiles concretos por áreas (Movilidad, Fallas, Urbanismo...)?También incorporamos gente muy profesional y preparada para gestionar desde el primer día. Por ejemplo, a José Luis Moreno Maicas, que fue director general conmigo cuando era consellera, para dirigir el departamento de Cultura. A Jesús Carbonell, número dos de la Autoridad de Transporte Metropolitano, con perfil técnico y profesional, para Movilidad. Por último, le quiero destacar a José Marí Olano, que es abogado del Estado y que quiero que desbloquee grandes proyectos como la Marina, la ampliación del Puerto y el soterramiento de las vías en Serrería.



¿Baraja alguna incorporación procedente de Ciudadanos?Se viene Rocío Gil. Quiero destacar su valía personal y profesional. Ella trabaja ahora en un despacho de abogados y en una fundación social para ayudar a la infancia y a los más vulnerables. El voto del centro debe estar unido en las próximas elecciones para que el cambio político se produzca.

¿Qué supondría la reedición del actual Gobierno local?Dejar pasar la oportunidad de València de levantarse y reivindicarse, y renunciar a nuestra posición de liderazgo como principal ciudad del Mediterráneo y en el panorama nacional.

¿Son estas elecciones un plebiscito sobre Sánchez?No hay duda. La ley del solo sí es sí que ha generado tanta inseguridad sobre todas las mujeres víctimas de violencia, la errática política de pactos con separatistas y herederos de Batasuna y ETA, todo lo que está viviendo España se percibe de una forma muy sensible en València. Un voto el 28-M al PSOE o a Compromís es un voto a la UTE Pedro Sánchez-Yolanda Díaz, a no cambiar las cosas en España.

Aboga por un reconocimiento del Ayuntamiento a la figura de Rita Barberá. ¿De qué tipo?Tenemos previstas dos cosas. Primero, nombrarla alcaldesa honoraria de la ciudad a título póstumo, si puede ser en el primer pleno, y ponerle al puente de las Flores el nombre de Puente de las Flores Alcaldesa Rita Barberá. Esto es lo que hemos hablado con la familia, esto es lo que la familia quiere y esto es lo que la alcaldesa merece. Es reivindicar el mejor legado político que ha tenido la ciudad.