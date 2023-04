La sangría de Ciudadanos deja al partido en estado crítico a mes y medio de las elecciones

A medida que se acercan los comicios del 28 de mayo, la tormenta se recrudece y cada vez más pasajeros deciden abandonar el barco de Ciudadanos, en muchos casos para tratar de adentrarse en las filas del Partido Popular, y en otros para abandonar la política. En cubierta, Begoña Villacís e Inés Arrimadas animan a "no venirse abajo" y halagan a los que han decidido quedarse, demostrando a su juicio su "integridad, honestidad y trabajo". Pero según confirman en Génova, ya son más de 200 los cargos de Ciudadanos que se han incorporado a las filas populares.

La crisis se agudizó durante la última semana afectando al último bastión de Ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid, donde seis de los once concejales del partido presentaron su renuncia. Las dos primeras bajas se conocieron la semana anterior, unas horas después de que El País revelara que Isabel Díaz Ayuso había dado luz verde a José Luis Martínez-Almeida para fichar a dos ediles de la formación naranja. Pese a que el alcalde desmintió esta información, los concejales Ángel Niño y Pepe Aniorte, encargados de Innovación y de Familias e Igualdad, anunciaron al acto su retirada.

Los ediles marcaban el camino a la encargada de Deportes, Sofía Miranda, que el lunes pidió públicamente el voto para Almeida. Según fuentes del PP en Madrid, Niño, Aniorte y Miranda son los ediles con más opciones para entrar en las listas que Almeida aprobará el próximo lunes. Alberto Serrano, presidente del distrito de Latina y Hortaleza, confirmó al poco el fin de su etapa en el partido, en este caso con intención de dejar la vida política. El mismo día en que Villacís anunciaba sus listas para las municipales, los concejales Martín Casariego y Concha Chapa anunciaban también su renuncia.

El número dos de la vicealcaldesa, Santiago Saura, quiso mostrar su apoyo a Villacís -con quien ha tenido reiterados desencuentros en los últimos tiempos- cerrando las listas sin posibilidad de ser elegido. Saura está decidido a abandonar la política y centrarse en sus labores de catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid.

Los seis ediles de Ciudadanos en Zaragoza se marchan

Una semana antes de que se produjese la estampida madrileña ocurría algo similar en Zaragoza, donde la formación naranja gobierna en coalición con el Partido Popular. Fue el miércoles 5 de abril, cuando los seis concejales del partido en el Ayuntamiento anunciaron en bloque a través de un comunicado su baja del partido. Sara Fernández, Víctor Serrano, Carmen Herrarte, Javier Rodrigo, María Fe Antoñanzas y Cristina García tomaban esta decisión "inmediata, firme e irrevocable".

Según se conoció el pasado viernes, tras la publicación de las listas electorales del PP en la región, Sara Fernández y Víctor Serrano ocuparán como independientes el segundo y cuarto puesto en las listas populares para el Ayuntamiento de Zaragoza. Carmen Herrarte, por otro lado, se incorpora a la candidatura de Jorge Azcón en la provincia de Zaragoza.

El lunes siguiente a las renuncias, la dirección nacional del partido registró en el Consistorio una solicitud para que los seis concejales consten como ediles no adscritos en el pleno municipal. La respuesta no llegará hasta que se celebre el próximo Pleno del 28 de abril.

Los seis ediles dejaron al partido autonómico en una situación crítica alegando "continuas desavenencias con la dirección nacional". Desavenencias que surgieron en parte cuando la comisión de Ciudadanos decidió no convocar primarias en Zaragoza y Aragón, optando por nombrar cargos a dedo para las elecciones del 28M. El exlíder autonómico de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, será el candidato a la Alcaldía, y el diputado en las Cortes aragonesas Carlos Ortas lo será en la comunidad.

El partido tampoco se libra de la desbandada en Baleares, con la última renuncia de el diputado en el Parlament Marc Pérez-Ribas, que fue candidato de la formación en 2019. El pasado día 5, Pérez-Ribas anunció su baja de afiliación al partido con la idea de regresar al sector privado. "Ya no es el partido al que me afilié hace siete años y no deseo que mis ideas y planteamientos estén condicionados por un partido que ya no cuenta conmigo", reprochó a través de su cuenta de Twitter.

En Baleares, donde ejerce como diputada la actual líder del partido, Patricia Guasp, el goteo de bajas venía de antes. El pasado noviembre, dos concejales municipales anunciaron su marcha al PP. Noemí Getino, exconcejal de Cs en Llucmajor, y Consuelo Fernández, portavoz en el Ayuntamiento de Calvià, formalizaron en febrero su renunciaban a la formación naranja para incorporarse a las filas populares.

Otro de los frentes importantes está en Asturias, con sucesivas dimisiones, entre ellas la del vicealcalde Ignacio Cuesta, que hace un mes anunció su renuncia a la candidatura de Ciudadanos en Oviedo. Este mismo viernes, Cuesta confirmó por primera vez que se uniría a la candidatura del PP para las municipales del 28 de mayo.

Cuesta, que ha sido coordinador de Ciudadanos en Asturias, comunicó tanto al partido como al regidor local su decisión después de que el alcalde le pidiese desde hace meses un paso adelante. Se suma igualmente a la candidatura del PP la edil de la formación naranja y concejala delegada de Centros Sociales y Educación en el gobierno de coalición, Lourdes García.

El diputado autonómico Sergio García, tras casi diez años en el partido, también ha optado por renunciar a la candidatura de Cs. García, que ya había cesado su cargo de secretario de organización en septiembre, anunció el pasado 3 de abril su marcha de Ciudadanos, alegando también discrepancias con la dirección nacional.

"Hemos sido muchos compañeros de toda España los que hemos solicitado otra hoja de ruta, los que alzamos la voz en los órganos internos y públicamente para revertir esta huida hacia ninguna parte", subrayó García al anunciar que no acudiría como candidato a los comicios de mayo.

Al día siguiente de llegar esta noticia se conoció que la portavoz naranja en la Junta General del Principado, Susana Fernández, renunciaba a encabezar la candidatura en Asturias para las elecciones. Una decisión "personal e irrevocable", motivada por el interés de volver al sector privado, aseguró.

Si bien la dirección nacional de Ciudadanos no ofrece a 20minutos datos exactos sobre las bajas de cargos y afiliados en los últimos meses, al menos 200 cargos del partido se han marchado para incorporarse al Partido Popular, según confirmó el 12 de abril el coordinador general Elías Bendodo.

El discurso de Guasp se centra en tildar la fuga de cargos naranjas al PP como "transfuguismo" y por tanto "una forma de corrupción política" que debería penalizarse. La cabeza de Ciudadanos afea además al PP basar su política de fichajes en esta práctica: "No es jugar limpio", remarcó hace escasos días desde la sede nacional del partido.