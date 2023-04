Daniela Requena detalla cómo progresan sus ojos tras operarse para tenerlos azules: "He perdido un 15% de color"

El pasado mes de marzo, Daniela Requena acaparó todos los focos tras someterse a una nueva operación estética: un cambio de color de ojos que ha transformado su mirada castaña en un "verde esmeralda con pequeños tonos azulados".

Desde entonces, mucho se ha criticado a la influencer, sobre todo por promover un tipo de operación que puede provocar riesgos en la salud ocular, tal y como explicó entonces la oftalmóloga que se viralizó en TikTok al hablar en profundidad de este tema.

No obstante, ahora la exconcursante de Pesadilla en el paraíso, en su canal de MTMAD, ha mostrado cómo van progresando sus ojos tras someterse a la cirugía y, además, ha aclarado ciertos puntos respecto a la queratopigmentación, ya que "muchas personas han hablado desde la desinformación, lo que ha generado mucha confusión".

La activista trans ha vuelto a reiterar que existen diferentes técnicas para cambiar el color de los ojos y que la queratopigmentación es la "menos invasiva y segura". En concreto, este método se lleva a cabo a través de la pigmentación de la córnea y no del iris, lo que, en la actualidad, lo convierte en el procedimiento "más seguro para cambiarse el color de los ojos".

Asimismo, Daniela Requena ha detallado que, durante la operación "fue un procedimiento sencillo", en el que "no se siente nada de dolor" y su duración es de alrededor de "30 minutos". "Lo máximo que sentí es como cuando tienes la sensación de que tienes una pestaña dentro del ojo como que molesta un poco", ha afirmado.

"Durante el primer mes, el color se asienta dentro del ojo y es normal que se pierda un poco el color en este proceso. Yo he perdido un 15%, por eso los ojos tienen un tono verdoso, azulado o grisáceo, según como me dé el sol", ha desvelado la creadora de contenido y ha añadido que, ahora, sus ojos tienen el tono "que siempre ha querido".

Después de la operación, la activista trans ha asegurado que se fue a casa, aunque veía un poco "borroso". No obstante, esta pequeña molestia duró poco tiempo, pues al día siguiente ella ya veía "de manera perfecta". "Es normal ver borroso porque han hecho un microtúnel y han depositado el pigmento en la córnea. Me dieron una pastilla, me dormí y al día siguiente veía perfectamente".

En lo que respecta a los efectos secundarios, la exparticipante ha confesado que tras someterse a la queratopigmentación acudió a un oculista para realizarse los mismos estudios que se había hecho antes de la operación y, al comparar los resultados, no hubo ningún cambio. "Veo exactamente igual y tengo las mismas dioptrías en cada ojo", ha asegurado en el canal.

Para finalizar, la influencer ha dejado claro que ella misma eligió la intensidad de color que quería tener en sus ojos. "Yo elegí la intensidad media alta para que queden más naturales", ha declarado, y ha añadido que aún sigue con "las lágrimas artificiales" porque se pueden resecar los ojos y que "la exposición de sus ojos al sol es más sensible, pero por el resto todo es normal", dejando claro que no hay efectos secundarios en esta operación.