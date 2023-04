Yaiza y Ginés Corregüela celebraron su boda en la isla de Cabeza de León, en Supervivientes. La pareja no dudó en darse el sí quiero con sus compañeros, excepto con Asraf Beno, a quien Yaiza desinvitó.

"No estás invitado a mi boda. No me caes bien, así que si no te importa aparta tu ropa de ahí", le dijo la novia a Asraf, que tenía varias pertenencias sobre un soporte que iban a utilizar como altar.

Jorge Javier Vázquez no dudó en dar su opinión a favor del concursante: "Tras ver un acto de amor, me ha dado pena ver la exclusión de Asraf". Yaiza reconoció que también le dio pena al ver las imágenes: "Él es quien no quiere colaborar. Se fue solo".

"En ese momento me sentí excluido", confesó el novio de Isa Pantoja. "Creo que aunque tengamos nuestros roces, dejarme al fondo me parece de mal gusto. Me alegro por vosotros y deseo que seáis felices", continuó.

Raquel Arias, que hizo de dama de honor en la boda, reconoció que el día anterior ambos concursantes "tuvieron bronca", aunque ella sí le hubiera invitado al evento.

Asimismo, Supervivientes emitió las imágenes donde Asraf le pedía a Yaiza disculpas por haberle llamado "amiga de Ginés": "Tuve cautela porque no sabía si eras la pareja o no. No fue con mala fe".