Raquel Mosquera celebra los kilos que ha perdido tras 'Supervivientes': "Voy a tonificar"

Una de las imágenes más impactantes que deja Supervivientes es la bajada de peso de sus concursantes. Todos ellos se sorprenden cuando se miran al espejo tras su paso por Honduras, y eso mismo le sucedió a Raquel Mosquera este miércoles tras ser expulsada.

La peluquera se convirtió esta semana en la tercera eliminada del reality y, como ocurre siempre que un participante abandona la isla, esta se miró al espejo para comprobar su cambio físico, lo que le dejó con la boca abierta.

Mosquera se vio mucho más delgada y, aunque pensaba que había perdido 12 kilos, el programa le comunicó que en realidad fueron 10, una cifra que la exconcursante celebró.

Raquel Mosquera se observa en el espejo tras ser expulsada de 'Supervivientes'. MEDIASET

"Hala, la cintura y las piernas... Qué carita de pito me ha quedado. Y del cuello, madre mía. Me ha bajado el pecho. Y la cintura genial, bien marcada. Parece que me han hecho un lifting", dijo el rostro de Mediaset.

Ahora, la exparticipante del concurso quiere aprovechar su bajada de peso para remodelar su figura. Se siente feliz y motivada para ello: "Cuando salga ya verás. Voy a tonificar y genial".